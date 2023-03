Fast X pourrait surprendre les fans avec sa scène post-générique

Une nouvelle rumeur indique qu’un personnage préféré des fans du Rapide furieux la franchise pourrait revenir de manière inattendue dans X rapide, l’avant-dernier volet de la saga. La première de la dixième partie de la franchise à succès est très proche, mais les détails du film sont encore en cours de finalisation, ce qui pourrait inclure une scène post-générique très spéciale.





En décembre, des rumeurs sur le retour de Gal Gadot en tant que Gisele Yashar ont fait surface, indiquant une première version du film qui incluait son personnage, décédé dans le sixième volet de la saga. Maintenant, THR confirme que X rapide c’est « tourner un bouton ou une étiquette aujourd’hui qui peut ou non avoir un caméo invité ».

Bien que l’information soit très vague, ce n’est pas la première fois que Rapide furieux a ramené à la vie un personnage mort. Dans la neuvième partie, Han Lue de Sung Kang est revenu après que les fans aient imploré sans relâche de le revoir. En fait, Kang lui-même a exprimé son désir de revoir Gisele, quelque chose qui aurait pu être un indice pour l’avenir plutôt qu’un simple souhait de l’acteur.

Il faudra attendre le 18 mai, date à laquelle X rapide sort en salles, pour découvrir quelles sont et quelles sont les surprises que la franchise a préparées pour le public, qui sera sûrement nombreux.





À quoi s’attendre de Fast X

Universel

En 2011 Fast Five, Dom et son équipe ont éliminé le tristement célèbre baron de la drogue brésilien Hernán Reyes et décapité son empire sur un pont à Rio de Janeiro. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le fils de Reyes, Dante, a été témoin de tout cela et a passé les 12 dernières années à élaborer un plan pour faire payer le prix ultime à Dom.

Le complot de Dante dispersera la famille de Dom de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et du Portugal à l’Antarctique. De nouveaux alliés seront forgés et d’anciens ennemis resurgiront. Mais tout change lorsque Dom découvre que son propre fils de 8 ans (Leo Abelo Perry) est la cible ultime de la vengeance de Dante.

X rapide a été réalisé par Louis Leterrier (Transporteur), qui a repris le rôle de Justin Lin après que Lin ait quitté le projet en raison de différences créatives. Le film est écrit par Lin et Dan Mazeau, avec Lin toujours attaché en tant que producteur.

Concernant le casting, le film met en vedette Vin Diesel, Jason Momoa, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Jason Statham, Scott Eastwood, et les ajouts Daniela Melchior, Brie Larson, Alan Ritchson et Rita Moreno.