Le pire film de l’année selon les Razzies

saison des récompenses

Les récompenses qui choisissent le pire du cinéma depuis plus de quatre décennies ont de nouveau eu leur cérémonie, juste avant les Oscars.

©GettyC’était la 43ème édition du Golden Raspberry.

En phase avec la livraison de Les OscarsDepuis 1981, se tient une cérémonie chargée de « reconnaître » les pires films de l’année. Il s’agit de les prix razziequi ont toujours lieu le même week-end que la cérémonie de L’Académie et que ce vendredi, ils ont choisi leurs gagnants.

Selon les prix razziele pire film de 2022 était l’un de ceux qui avaient le cachet de Netflix. Il s’agit de Blondle biopic de Marilyn Monroe ça doit Ana de Armas comme son protagoniste. En ce sens, quelque chose de frappant doit être souligné : l’actrice d’origine latine est nominée pour la meilleure actrice dans les oscars.

Ce n’était pas le seul prix qui a remporté Blond dans les razzis puisqu’il y en a aussi un qui s’est retrouvé entre les mains de son scénariste et réalisateur, André Dominique, dans la catégorie Pire scénario. L’organisation a appelé le film « misogyne, salace et faux »en plus de dire que « exploite la mémoire du défunt Marilyn Monroe sans honte”.

L’autre grand « vainqueur » de la soirée était Tom Hankqui a pris deux prix razzie pour son travail en Elvis comme le colonel Tom Parker. Il a remporté les prix du pire acteur dans un second rôle et du pire combo à l’écran. Cela aurait pu être encore plus terrible pour le double vainqueur du oscarqui a également été nominé pour le pire acteur dans la catégorie qu’il a remportée Jared Leto pour Morbius.

+Vous pouvez gagner l’Oscar Ana de Armas

Malgré sa nomination dans la catégorie Meilleure actrice, les chances indiquent que Ana de Armas il aura une nuit très difficile s’il pense à gagner. La liste restreinte est réduite à une main dans la main très disputée entre Cate Blanchette et michelle ouaisqui était le favori mais avec ses publications (déjà supprimées) contre l’actrice de le goudron aurait pu compliquer votre situation.

