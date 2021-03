Meilleurs K-Dramas Sci-Fi avec Badass Lead – Vous devriez vraiment regarder!

Il n’y a vraiment rien de mieux que de rester au lit pour se gaver de votre drame K préféré. Seize épisodes ou plus remplis de bonheur, de rires, de tristesse, de mystère ou de thriller combinés aux meilleurs OST. C’est de la pure magie. Souvent, nous aimerions faire une pause dans les drames romantiques classiques de K et plonger dans les drames de science-fiction. Nous l’apprécions encore plus avec certains Badass Leads. Voici la liste de quelques K-Dramas de science-fiction avec Badass Lead.

Bien que de nombreux K Dramas là-bas, certains feraient frissonner n’importe quel adulte adulte avec leur regard mortel. Avec autant de drames K disponibles, il y a plus que beaucoup de pistes de badass.

Certains de ces personnages restent dans notre esprit tout au long, et certains s’avèrent être nos modèles. Passons directement à la liste de quelques K-Dramas de science-fiction avec Badass Lead.

1.Strong Girl Bong-Soon

Do Bong-Soon est une femme née avec une force surhumaine issue de la longue lignée de femmes qui la possèdent. Min Hyuk est le PDG d’Ainsoft, qui est une société de jeux. Il est témoin de sa force et décide de l’embaucher comme son garde du corps personnel alors qu’il continuait à recevoir des menaces d’un homme anonyme. Simultanément, le rêve de Bong-soon est de créer un jeu vidéo avec elle-même comme personnage principal. Elle veut devenir une femme délicate et élégante alors que son béguin, In Guk-doo, cherche la même chose chez sa petite amie potentielle.

Une série de cas d’enlèvement se produisent à Dobong-dong, le quartier où vit Bong-Soon. Elle est déterminée à attraper le coupable, qui a ciblé sa meilleure amie. Elle reçoit une formation Min-hyuk pour gérer et contrôler sa force afin de l’utiliser pour de bonnes causes.

2 Souvenirs de l’Alhambra

Yoo Jin-woo reçoit un e-mail concernant un jeu AR révolutionnaire sur les batailles médiévales de l’Alhambra. En tant que PDG d’une société d’investissement spécialisée dans les dispositifs optiques, il se rend en Espagne pour rencontrer le créateur du jeu, Jung Se-Joo. Cependant, Se-Joo a disparu et là, il rencontre sa sœur aînée. Elle est la propriétaire de l’auberge dans laquelle il séjourne et un ancien guitariste. Les deux sont empêtrés dans des incidents mystérieux alors que la frontière entre le monde réel et le monde AR construit par Se-Joo commence à s’estomper.

3.Je ne suis pas un robot

Ce K Drama tourne autour de Kim Min-kyu et Jo Ji-ah. Kim Min-kyu mène une vie luxueuse mais isolée. C’est parce qu’il est allergique au contact physique avec d’autres êtres humains. Il rencontre ensuite et tombe amoureux d’une fille se faisant passer pour un robot pour son ex-petit ami, un professeur de génie robotique. Jo Ji-ah essaie de réussir dans la vie en créant des entreprises basées sur ses inventions.

4. mon amour de l’étoile

Do Min-Joon est un extraterrestre qui a atterri sur Terre en 1609 sous la dynastie Joseon. Il sauve une fille nommée Seo Yi-Hwa de tomber d’une falaise. Il finit par manquer son voyage de retour sur sa planète natale et est bloqué sur Terre pendant les quatre siècles suivants.

5.Pendant votre sommeil

Hong-Joo vit avec sa mère et l’aide à gérer un restaurant de porc. Elle est hantée en voyant la mort future des autres dans ses rêves. Jae-Chan est procureur. Un jour, Jae-Chan et son jeune frère déménagent dans la nouvelle maison, et ils deviennent voisins avec Hong-Joo. Ce K Drama continue de prendre des virages passionnants. Après une aventure éprouvante pour les nerfs, Jae-Chan et Hong-joo travaillent plus tard ensemble pour résoudre d’autres cas.

Ces K Dramas égayeront sûrement une journée ennuyeuse. Binging ces séries est satisfaisant dans une large mesure.

