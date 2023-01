Fast X ajoute une étoile moins chère à la douzaine en tant que fils de Dominic Toretto

La prochaine suite du film d’action X rapide verra Dominic Toretto de Vin Diesel en service de papa, comme le casting de suivi Moins cher à la douzaine l’acteur Leo Abelo Perry dans le rôle du fils de Dom. Cette nouvelle du casting est une gracieuseté de Variety, qui révèle que Perry incarnera Brian Marcos, le fils de Dom, interprété par Vin Diesel, et Elena Neves, interprétée par Elsa Pataky, qui a été vue pour la dernière fois en tant que bambin dans le neuvième volet de la franchise. , F9qui est sorti en salles en juin 2021.





Donc, il semble que Brian aura vieilli de quelques années quand X rapide roule, ce qui signifie que Dom sera sans aucun doute confronté à des questions difficiles concernant son passé de voleur de lecteur DVD et son agent secret, présent qui sauve le monde. Nommé d’après son meilleur ami et le personnage joué tout au long de la série par le regretté Paul Walker, le jeune Brian a déjà vu sa juste part d’action. Enlevé lors des événements de Le sort des furieux par le cerveau criminel et cyberterroriste, Cipher (Charlize Theron), Brian a déjà fait partie d’une séquence d’action extrêmement divertissante dirigée par Jason Statham, qui sauve le bébé Brian d’un avion plein d’hommes de main.

On ne peut que se demander ce X rapide a en réserve pour Leo Abelo Perry alors qu’il reprend le rôle de Brian dans la suite. Le jeune acteur n’a pas encore beaucoup de crédits à son nom, son plus grand rôle étant dans Moins cher à la douzaine aux côtés de Zach Braff et Gabrielle Union, mais être le fils de Toretto ouvrira sans aucun doute de nombreuses portes.





Jason Momoa rejoint le monde des Fast and Furious en tant que méchant de Fast X

Dominic Toretto et sa famille sont sur le point de faire face à leur plus grande menace à ce jour sous la forme de Aquaman et Dune vedette Jason Momoa. Momoa jouera dans X rapide en tant que mystérieux antagoniste principal, Dante, qui, selon Momoa lui-même, sera un peu différent de ce à quoi le public pourrait s’attendre.

« Je suis un paon au plus haut niveau et je passe le meilleur moment de ma vie », a déclaré Momoa à propos de son expérience de tournage X rapide, révélant qu’il arborera des ongles peints en violet et rose et conduira une voiture lavande. « Ça a été dur parce que les gens pensent toujours que je suis juste ce mec qui joue [macho characters]. Mais je veux être ému, je veux quelque chose de nouveau. Les choses changent, et même les rôles de méchants que je joue maintenant sont excentriques. »

Devrait être réalisé par Louis Leterrier (L’incroyable Hulk, maintenant tu me vois) suite au départ dramatique du réalisateur Justin Lin, X rapide étoiles Vin Diesel, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jason Momoa, Jordana Brewster, Brie Larson, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Cardi B, Helen Mirren, Charlize Theron, Daniela Melchior et Alan Richson.

X rapide est prévu pour être publié le 19 mai 2023 par Universal Pictures. Une suite, XI rapidedevrait sortir en février 2024.