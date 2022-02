The Walking Dead saison 11B : Une nouvelle bande-annonce dévoile les premières minutes de l’épisode d’ouverture

Elle est enfin là : la populaire série de zombies les morts qui marchent rapports en février avec de nouveaux épisodes de dernière saison 11 retour. À la Début de la partie 2 accordé un nouvelle bande-annonce un regard sur les événements et comment les choses vont continuer après le puissant cliffhanger avant les vacances d’hiver.

Quand la saison 11 de The Walking Dead reprendra-t-elle ? La 11e saison finale sera la partie 2 et plus 8 épisodes le 20 février 2022 a continué sur le diffuseur américain AMC. En Allemagne, Disney+ reprendra le relais quelques heures plus tard lundi 21 février 2022 la première diffusion des nouveaux épisodes. Une troisième partie avec la grande finale de la série devrait suivre à l’automne 2022.

Maggie le laisse déchirer contre les zombies

Ceux des fabricants comme « sombre et brutal » La dernière saison annoncée de la série de zombies « The Walking Dead » tient ses promesses et fait battre plus vite le cœur des fans. Le producteur Scott Gimple et la showrunner Angela Kang ont déjà travaillé sur le premier volet avec le moissonneuse et le Commonwealth Nouveau adversaire et a introduit des rebondissements intéressants et surprenants dans l’univers de la série, qui à son tour est basé sur le modèle de bande dessinée populaire.

Nous nous souvenons: Dans le dernier épisode de la première partie de TWD, il arrive enfin au grand Affrontement avec les Faucheurs. Maggie et Negan ont décidé de combattre les nouveaux adversaires avec les méthodes éprouvées des Whisperers en se couvrant de peaux de morts comme masques. Dans le même temps, il y a un changement radical de leadership au sein des Moissonneurs et Daryl se met en danger de mort avec une confession.

Regardez les 3 premières minutes de la première de la saison 11B

dans le nouvelle bande-annonce révèle le diffuseur AMC trois premières minutes de l’épisode d’ouverture » No Other Way « de la saison 11B. Nous voyons Maggie combattre une foule de morts-vivants et de zombies de manière spectaculaire alors que tout autour d’elle explose. Même un Reaper se fait déchiqueter par les pétards :

TWD Saison 11B : Liste des nouveaux épisodes avec titres et dates

La 2ème partie de la 11ème saison « The Walking Dead » comprend à nouveau 8 épisodesdont les titres sont désormais officiellement dévoilés, à l’exception du final bien sûr :

Épisode 09: Pas d’autre moyen (Date: 20 février 2022)

Épisode 10 : Nouveaux hantises (date : 27 février 2022)

Épisode 11 : Rogue Element (Date : 6 mars 2022)

Épisode 12 : Tout ou rien (date : 13 mars 2022)

Épisode 13 : Warlords (Date : 20 mars 2022)

Épisode 14: The Rotten (attendu le 27 mars 2022)

Épisode 15 : (titre et date encore secrets)

Épisode 16 : (titre et date encore secrets)

The Walking Dead : la saison 11 partie 3 se poursuivra fin 2022

La 11e saison TWD comprend un total 26 épisodesdans le trois parties de 8 épisodes chacune être diffusé. Après la première partie à l’été 2021, la partie 2 suivra au printemps et la partie 3 à l’automne de l’année. Des dates précises pour cela finale de la grande série fin 2022 sera annoncé.

