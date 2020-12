Debbie Reynolds a été avertie de ne pas épouser Eddie Fisher par une autre icône hollywoodienne

Debbie Reynolds et Eddie Fisher étaient les amoureux de l’Amérique, jusqu’à ce qu’ils ne le soient pas. En 1959, lorsque leurs enfants …Guerres des étoiles les légendes Carrie Fisher et Todd Fisher – n’étaient que des bébés, Fisher a quitté Reynolds pour Elizabeth Taylor.

L’affaire et le divorce qui a suivi ont été, comme Todd l’a décrit plus tard dans ses mémoires de 2018, une «frénésie alimentaire de tabloïd insensée», qui a ruiné la carrière du chanteur et renforcé celle de Reynolds. Mais le Chanter sous la pluie La star aurait pu éviter complètement le drame si elle avait suivi les conseils de l’un de ses autres amis célèbres.

Eddie Fisher et Debbie Reynolds; Fisher se tient derrière Reynolds, ses bras autour de ses épaules, 1950 | Archives Hulton / Getty Images

Debbie Reynolds et Eddie Fisher se sont mariés en 1955

Lorsque l’actrice et chanteuse se sont mariées en 1955, l’Amérique était amoureuse d’eux. Ils sont devenus l’un des couples préférés d’Hollywood, leur statut adorable ne faisant qu’augmenter lorsque Carrie est née en 1956 et Todd en 1958.

Reynolds était de bons amis avec Taylor depuis qu’ils étaient au lycée, assistant à des cours ensemble alors qu’ils étaient employés par MGM. Reynolds était amoureux de Taylor pendant ces années, étant donné que le Cléopâtre l’actrice était déjà une star quand ils se sont rencontrés. Et Reynolds est devenu célèbre avec les années 1950 Deux semaines d’amour et 1952 ′ Chanter sous la pluie.

Pour sa part, Fisher était un chanteur à succès. Comme Todd l’a détaillé dans une interview accordée à Yahoo Entertainment en 2018, «À un moment de sa vie, il a eu plus de succès que les Beatles et Elvis réunis.»

27/09/1955: le chanteur Eddie Fisher et l’actrice de cinéma Debbie Reynolds le jour de leur mariage | Bettman / Getty Images

Debbie Reynolds a été avertie qu’elle « ne devrait pas se marier avec un chanteur »

Alors que Reynolds était excitée d’épouser le crooner de «Lady in Spain», l’une de ses co-stars ne l’était pas. Reynolds a déclaré à People en 2015 que Frank Sinatra lui-même avait mis en garde Reynolds contre le mariage d’un chanteur comme lui.

Les deux artistes ont travaillé ensemble sur la comédie musicale du film de 1955 Le piège de l’offre. Reynolds a révélé que quelque temps avant son mariage le 27 septembre 1955, la chanteuse emblématique lui avait dit de ne pas épouser Fisher, affirmant que l’idée même était «ridicule».

«Il a dit:« Oh, n’épousez pas Eddie », dit-elle. «Il a dit que je ne devrais pas me marier avec un chanteur. «Nous ne sommes pas fidèles. C’est ridicule pour toi d’assumer ça. »

Reynolds pensait que les conseils de Sinatra étaient tout aussi ridicules.

Alors qu’elle continuait, «J’ai dit: ‘Pourquoi? Je ne pense pas que je t’écouterai, je pense vraiment qu’il est adorable. Ma mère a pensé qu’il était adorable.

Frank Sinatra tenant Debbie Reynolds dans un portrait publicitaire pour le film «The Tender Trap», 1955 | Métro-Goldwyn-Mayer / Getty Images

Debbie Reynolds et Eddie Fisher ont divorcé en 1959

Malheureusement, les conseils de Sinatra étaient sans appel. Fisher était infidèle à Reynolds, et d’une manière plutôt brutale. La chanteuse de «Wish You Were Here» a quitté Reynolds pour Taylor en 1958, peu de temps après avoir suggéré qu’il se rende à Taylor, qui pleurait la mort de son troisième mari, Mike Todd. Les deux couples étaient des amis proches. Si proche, en fait, que le Ville d’Halloween alun et son mari étaient la matrone d’honneur et le meilleur homme dans Taylor et le mariage du producteur de film, et ils ont nommé leur fils après Todd.

Taylor et Fisher se sont mariés en 1959, le jour même où son divorce d’avec Reynolds a été finalisé. Malgré le chagrin que l’affaire a causé à la star, elle a finalement pardonné à Taylor. Mais elle n’avait pas les mots les plus gentils à dire sur son premier ex-mari.

«Je ne me suis jamais senti amer à propos d’Elizabeth», a déclaré la star décédée à People en 1983, selon Biography. «Un homme ne laisse pas une femme pour une autre femme à moins qu’il ne veuille y aller. Vous savez, quand Mike Todd est mort, j’ai envoyé Eddie pour aider Elizabeth. Je ne pense pas qu’elle ait jamais vraiment aimé Eddie. Il était un intérêt intérimaire pendant sa période de deuil.

Reynolds et Sinatra sont restés amis tout au long de leur vie. Reynolds a assisté aux funérailles de l’icône de la musique en 1998 et elle est décédée d’un accident vasculaire cérébral en décembre 2016, le lendemain de la mort de Carrie d’un arrêt cardiaque soudain. Quant à Fisher et Taylor, le chanteur est décédé en 2010, et Taylor est décédé l’année suivante. Au moment de sa mort, son amitié avec Reynolds avait été réparée.