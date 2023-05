Fast and Furious 10 n’est plus : c’est le nouveau film le plus rentable du week-end

in

Cinéma

Le box-office a été mis à jour ce week-end et reflète le déclin de Fast and Furious 10. Quel film est classé n°1 ?



© UniverselFast X a plongé au box-office et a été dépassé par une autre version.

la saga Rapides et furieux a récemment renouvelé son phénomène avec la première du dixième volet, avec lequel il a emmené les téléspectateurs dans les salles du monde entier et s’est positionné au sommet du box-office en déplaçant Les Gardiens de la Galaxie Tome 3. Cependant, cela semble avoir été une rage éphémère, car un autre titre lui a arraché le record.

Lors de son premier week-end, la production d’Universal Pictures avec Vin Diesel avait levé 319 millions de dollars dans le monde, mais les prévisions étaient qu’elle ne ferait pas assez de mérites et serait la plus basse de toute la franchise. Maintenant, ils ont annoncé une forte baisse aux États-Unis avec seulement 28,7 millions de dollars et que la bande a été détrônée par La petite Sirène.

+Le film le plus rentable du week-end

Selon les rapports officiels du box-office, La petite Sirène surpris aux États-Unis avec 95,5 millions de dollars obtenus, qui peuvent être portés à 117,5 millions de dollars pour les vacances du Memorial Day. De cette façon, il est en passe d’être le troisième meilleur début du pays, bien qu’on ne puisse pas dire qu’il ait été un grand succès à l’international : 68,3 millions de dollars.

Bien qu’il ait fait des premiers pas glorieux sur le marché local, les spécialistes disent que C’est l’une des pires premières d’une action en direct de Disney ces dernières années, puisqu’il n’a pas eu d’impact sur le monde entier. Cela s’explique par le fait que la Chine aurait tourné le dos au film et il y a plus de mauvaises nouvelles, puisque bientôt elle devra faire face au nouveau transformateurs et Spider-Man: à travers le Spider-Verse.

synopsis de La petite Sirène: « La Petite Sirène raconte l’histoire de la petite sirène Ariel (Halle Bailey), la plus jeune fille du roi Triton (Javier Bardem), le souverain du royaume sous-marin d’Atlantica. Fascinée par le monde humain, Ariel tombe profondément amoureuse du beau prince Eric (Jonah Hauer-King) après l’avoir sauvé lors d’un naufrage, et décide de le rencontrer dans le monde au-dessus de l’eau. Sa recherche la met en conflit avec son père et entre les griffes de la sorcière de la mer complice Ursula (Melissa McCarthy). ».

