Caleb McLaughlin explique pourquoi mettre fin à Stranger Things « a du sens »

Toutes les bonnes choses ont une fin, et Choses étranges ne fait pas exception. Créée par les Duffer Brothers, la série a été créée pour la première fois sur Netflix en 2016. Ce fut un succès instantané, obtenant de bonnes critiques et une audience très élevée de la part des abonnés Netflix. Le spectacle a depuis progressé jusqu’à quatre saisons, bien qu’il ait également été annoncé l’année dernière le Choses étranges se terminera officiellement avec sa cinquième saison à venir. En raison de la grève des scénaristes en cours, il est actuellement difficile de savoir quand la production commencera lors de la dernière saison de l’émission.





En tout cas, c’est doux-amer de dire adieu à Choses étranges pour acteur Caleb Mc Laughlin. L’ancien enfant star n’avait que 13 ans lorsqu’il a rejoint le casting de la série, après avoir passé toute son adolescence dans le rôle de Lucas Sinclair. Aujourd’hui âgé de 21 ans, McLaughlin s’est entretenu avec Aujourd’hui sur la fin de Choses étranges et sa course en jouant Lucas, et pour sa part, il comprend parfaitement pourquoi il est maintenant temps de conclure l’histoire, même si quelques larmes seront versées.

« C’est triste, mais je pense qu’il est logique que la série se termine… vous ne voulez pas trop traire la vache », a expliqué McLaughlin.

Ne demandez pas à McLaughlin ce qui pourrait se passer lors de la dernière saison, car votre supposition serait aussi bonne que la sienne. L’acteur dit qu’il n’a toujours aucune idée de ce qui va se passer avec l’intrigue et les personnages, car le tournage ne commencera qu’après la fin de la grève des scénaristes. En attendant, McLaughlin est resté en contact avec ses co-stars, partageant certaines théories sur la façon dont les Duffer Brothers pourraient mettre fin à la série.

« Nous nous tendons la main de temps en temps », comme le révèle McLaughlin. « Juste pour vérifier et parler, ‘Hé, j’ai hâte de te voir quand nous reviendrons à Atlanta et que nous recommencerons à filmer. Oh mec. Avez-vous regardé la dernière saison ? Avez-vous lu quelque chose? Avez-vous encore entendu quelque chose?

Caleb McLaughlin se prépare à dire au revoir à Stranger Things

L’ancien enfant star ne peut pas jouer Lucas Sinclair pour toujours, et il semble impatient de continuer à jouer d’autres rôles intéressants. On pourra bientôt le voir dans le film sur le basket Étoiles filantes, qui sert de biopic de LeBron James. Sinclair joue le rôle de Dru Joyce III, l’un des coéquipiers de James au lycée qui a joué au basket avec lui dans sa jeunesse. McLaughlin a fait l’éloge du film et espérait que les téléspectateurs s’en éloigneraient avec le message positif qu’il apporte.

« Ce film est plus qu’un jeu », explique l’acteur. « Il s’agit de communauté et il s’agit d’avoir les bonnes bases, de rester concentré et d’être confiant et de ne pas permettre aux gens de vous dire que vous ne pouvez pas le faire.

Étoiles filantes sera diffusé sur Peacock le 2 juin. Vous pouvez également diffuser les quatre premières saisons de Choses étranges sur Netflix. La saison 5 n’a pas encore de date de diffusion.