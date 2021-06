5 faits inconnus sur Sam Heughan

Avec le succès de Étranger Depuis leur arrivée sur Netflix, tous les membres du casting se sont catapultés vers une renommée internationale. Mais, surtout, ceux qui ont le plus réussi à attraper le public sont Sam Heughan et Caitriona Balfe car elles ne sont pas seulement les protagonistes de l’histoire, mais transmettent également une chimie inégalée à la fois à l’écran et en dehors et, leur histoire d’amour en tant que Jamie et Claire Fraser est, à ce jour, l’une des plus applaudies.

Sam Heughan et Caitriona Balfe ont une excellente alchimie. Photo : (Starz Play)



Cependant, malgré le grand respect et l’amour que Balfe a gagnés lors de son passage à Étranger, Sam Heughan Il est celui qui a le plus augmenté son groupe d’adeptes et a même ouvert différentes portes pour de nouveaux projets. Au-delà de l’expérience de l’Écossais en tant qu’acteur avant d’être Jamie, c’est précisément ce personnage dans lequel le monde a appris à le connaître et, de même, différentes productions.

C’est pourquoi aujourd’hui Heughan est l’un des acteurs du moment avec plus de propositions sur sa table et, donc, chaque jour qui passe, les fans essaient de collecter un maximum d’informations sur le nouvel homme leader dans le monde des séries. A tel point que, puisque son nom est si recherché, Google l’a déjà inclus, comme Tom Holland, dans son algorithme et collecté les cinq questions les plus répétées sur Sam Heughan. Et, malgré le fait qu’il n’y ait pas répondu, depuis Spoiler, nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Les 5 questions les plus recherchées sur Sam Heughan sur Google :

1. Où est né Sam Heughan ?

Étant l’interprète d’un personnage caractérisé par un clan écossais, beaucoup se posent cette question. Eh bien, c’est très simple, Sam Heughan Il est né à Balmaclellan, une petite ville des Galloway Hills dans le sud-ouest de l’Écosse. C’est pourquoi être Jamie n’était pas si difficile.

Son origine écossaise est indéniable. Photo : (@samheughan)



2. Quel âge a Jamie dans Outlander ?

Pour cette réponse, il y a deux perspectives : les romans de Diana Gabaldón et la série Starz Play. Selon les livres, Jamie a entre trois et quatre ans de moins que Claire, mais ce n’est jamais précisé. Quant à la série, Claire a quatre ans de plus puisqu’elle a 27 ans dans la première saison et lui n’en a que 23.

3. Qu’a étudié Sam Heughan ?

De nombreuses théories ont été avancées autour de cette information, mais selon ce qu’il a lui-même déclaré, il a étudié à la Royal Scottish Academy of Music and Drama (Royal Conservatory of Scotland) et, en termes de théâtre, est diplômé du Royal Lyceum Theatre.

4. Quelle musique aime Sam Heughan ?

Cette fois c’était pareil Sam Heughan celui qui a révélé ses groupes préférés. « J’aime la musique écossaise alternative. Des groupes comme Frightened Rabbits et Martin Bennett», a-t-il déclaré au magazine Scottish Field.

5. Qui est la petite amie de Sam Heughan ?

Bien sûr, pour les fans de l’interprète, une telle information est indispensable. Mais, même s’il était apparenté à de nombreuses femmes, dont Caitriona Balfe, c’est Heughan lui-même qui a dit qu’en ce moment, il ne peut pas avoir une relation en tête quand « passer la moitié de l’année loin de chez soi”.