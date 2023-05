Dolph Lundgren révèle qu’il travaille sur le spin-off de The Witcher

Le monde de Le sorceleur développe ses diverses retombées, et il semble que l’un des prochains spectacles mettra en vedette Dolph Lundgren. Tout en parlant récemment avec la publication suédoise Aftonbladet (par Collider), Lundgren a expliqué comment il se sent maintenant mieux que jamais, heureux des progrès considérables qu’il a réalisés dans sa bataille contre le cancer. L’acteur n’avait que récemment révélé publiquement qu’il avait reçu un diagnostic de cancer il y a huit ans et qu’il luttait tranquillement contre la maladie, après s’être fait retirer six tumeurs. Lundgren dit qu’il se sent si bien maintenant qu’il est de retour au travail en Afrique du Sud pour filmer une série Netflix qui fait partie de Le sorceleur la franchise.





Lundgren n’a partagé aucun détail supplémentaire sur l’émission dont il fait partie. Le rapport Collider suggère qu’il pourrait s’agir d’un spin-off qui se concentre sur les rats, un groupe de voleurs qui fera ses débuts dans la troisième saison à venir de Le sorceleur avec Henri Cavill. Il a déjà été signalé qu’un spin-off suivant les rats était en développement chez Netflix et qu’il était en production sous le titre de travail Riff Raff. Selon la logline, le spin-off suit six voleurs adolescents qui planifient le braquage ultime.

Netflix a précédemment publié le film animé dérivé The Witcher : Le Cauchemar du Loup en 2021. Il est également prévu de développer un autre film d’animation sur la plateforme de streaming. Pendant ce temps, le monde de l’action en direct a été élargi dans la série limitée dérivée The Witcher: Origine du sang, dont la première a eu lieu à la fin de l’année dernière. Il a également été signalé précédemment qu’une série animée plus familiale est en cours de développement chez Netflix.

Dolph Lundgren surmonte le cancer

Lundgren, qui a joué de façon mémorable dans des films comme Rocheux IV, Le punisseuret Maîtres de l’universapparu plus récemment au cinéma un homme recherché, Le meilleur hommeet Section Huit. Il a également fait du travail de voix off pour la suite animée à succès Minions : L’Ascension de Gru. Lundgren peut également être vu dans la suite de super-héros Aquaman et le royaume perdu, qui sortira en salles cette année après plusieurs retards. L’acteur reviendra en tant que Gunner Jensen dans la suite à venir Les Consommables 4, retrouvant son vieil ami Sylvester Stallone; les deux se réunissent également dans un épisode de l’émission de téléréalité Paramount + de Stallone La famille Stallonequi vient d’être renouvelée pour une deuxième saison.

Cela est d’autant plus remarquable compte tenu du chemin parcouru par Lundgren dans sa bataille contre le cancer. Il a dit sur En profondeur avec Graham Bensinger qu’il lui avait été donné deux à trois ans à vivre à un moment donné de la bataille, et que les choses semblaient sombres avant qu’il ne demande un deuxième avis avec une perspective plus optimiste. Depuis lors, les choses vont beaucoup mieux pour Lundgren, comme l’a dit l’acteur à Graham Bensinger.

« Si j’avais suivi l’autre traitement, il me resterait environ trois à quatre mois », a-t-il déclaré. « 2022 regardait essentiellement ces médicaments faire leur travail. Finalement, les choses s’étaient réduites à environ 90 %. Maintenant, je suis en train de retirer le tissu cicatriciel restant de ces tumeurs… Le pronostic est que, espérons-le, lorsqu’ils les retireront, il n’y aura plus d’activité cancéreuse et les médicaments que je prends supprimeront tout le reste.