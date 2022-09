Famke Janssen dit que le succès de GoldenEye lui a fait éviter d’autres rôles majeurs

La renommée a un prix, et ce n’est pas un prix que tout le monde est prêt à payer. Actrice vétéran Famke Janssen a découvert qu’elle était l’une de ces personnes après la renommée qu’elle avait acquise avec son rôle d’évasion dans le film de James Bond Oeil doré. Sorti en 1994 et mettant en vedette Pierce Brosnan dans son premier film Bond, Oeil doré a également présenté Janssen dans le rôle de la méchante féroce et mémorable Xenia Onatopp.





Dans une nouvelle interview avec The Independent, Janssen explique comment devenir une célébrité du jour au lendemain a eu un effet majeur sur sa carrière. Elle décrit l’attention constante qu’elle avait reçue dans la presse, que ce soit bon ou mauvais, comme étant « jetée aux loups ». Réalisant qu’elle ne serait pas en mesure de contrôler les médias, Janssen dit que l’attention des médias l’avait spécifiquement amenée à mener une vie moins glamour par rapport aux autres stars de cinéma en devenant plus sélective avec ses rôles et en restant à l’écart des médias sociaux.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Le film Bond a dicté une grande partie de ma relation avec la presse. … Honnêtement, après Oeil doré J’avais l’impression d’être jeté aux loups. C’était juste un assaut d’attention, bon et mauvais et tout le reste. Je me rends compte que chaque acteur dans le monde pense qu’il peut contrôler la presse, mais en fin de compte, la presse gagne toujours. J’ai décidé que je préférerais être moins célèbre et faire les choses selon mes conditions. Cela signifie que je ne gagne pas autant d’argent que les autres. Je ne sors pas avec des gens célèbres. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux… Mais la célébrité a un prix, et ce n’était pas celui que j’étais prêt à payer.

Janssen dit qu’elle a intentionnellement refusé des rôles bien rémunérés dans de grands films qui n’ont pas tardé à la suivre Oeil doré succès car elle savait que la meilleure façon pour elle de réussir dans le show business aurait été d’éviter ces rôles plus célèbres.

« C’était une décision très consciente de prendre un chemin différent. Je devais me créer de la longévité et travailler sur mon métier. J’aurais été beaucoup plus célèbre et j’aurais gagné beaucoup plus d’argent si j’étais parti avec tout ce qui m’avait été donné à ces moments-là. Mais ça n’a jamais été ma façon de faire les choses. »





Famke Janssen voulait éviter les stéréotypes

Photos d’Orion

Dans l’interview, Janssen explique également comment elle a également dû faire face aux stéréotypes avec la façon dont les autres dans l’entreprise la voyaient. Son succès dans le mannequinat couplé à son statut de Bond girl avait donné à certaines personnes la fausse impression qu’elle n’avait pas travaillé dur pour arriver là où elle en était avec sa carrière. Janssen décrit un incident de l’ensemble de Ville de l’industrie avec la co-star Harvey Keitel se demandant si elle avait raison pour le rôle d’une femme de la classe ouvrière.

« J’ai déjà dû faire face au stéréotype d’avoir été mannequin, mais j’ai ajouté une autre chose : mannequin devenue actrice devenue Bond Girl. Harvey Keitel était tout, ‘Pouvez-vous même faire votre propre lessive ?’ – ce genre de chose. Croyez-moi : je viens de rien. Je suis autodidacte. J’ai nettoyé des toilettes, travaillé dans des bars… toute cette idée que je suis une sorte de star de cinéma glamour n’est pas du tout vraie .”

Janssen continuerait à jouer le rôle de Jean Grey dans le X Men série de films et est apparu plus récemment dans des films comme La voûte et Dangereux. Elle devrait également apparaître dans le prochain film d’action Un garçon tue le monde du réalisateur Moritz Mohr. Pour l’instant, on peut la voir dans le nouveau film Amour récurrent.