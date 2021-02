Un sondage révèle que Disney + regarde 31 heures par semaine

Une nouvelle enquête réalisée par Disney + a donné un aperçu de la façon dont la serrure a affecté les habitudes de affichage de ses abonnés, y compris le rapport selon lequel les téléspectateurs regardent désormais en moyenne 31 heures de télévision par semaine.

Les résultats de l’enquête ont été publiés pour coïncider avec le lancement de Star, le nouveau centre de transmission de services destiné aux adultes, et23 février.

Plus d’un quart des personnes interrogées ont admis regarder la télévision pendant la journée alors qu’elles devraient travailler, tandis que 37% ont déclaré que leur activité préférée lors du troisième verrouillage était de regarder plus de télévision et de films.

Familiarité semblait être un thème prédominant dans les habitudes de visionnagecar les deux tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir revu une série télévisée alors qu’elles étaient enfermées (64%), et 43% se sont tournés vers des «programmes nostalgiques» selon l’enquête.

Le mois dernier, une étude similaire a révélé que les consommateurs américains dépensent désormais en moyenne 47 € par mois pour les services d’abonnement vidéo, en hausse de 24% depuis le début de la pandémie de coronavirus.