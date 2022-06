Michael Owen appelle l’entraîneur de football pour un tweet ignoble à propos de « smashing » sa fille

Mais son père a été sur place pour défendre sa fille à chaque étape du processus, et l’ancien attaquant anglais n’a pas tardé à appeler un homme après avoir fait un commentaire grossier à son sujet sur les réseaux sociaux.

Ses fans étaient sur place pour offrir leur soutien, avec une écriture: « Ne te lève pas, mon pote, même avec une réponse, plus facile à dire qu’à faire, je sais. Ma fille aura le même âge en août. »

« Vous vous attendez à cela de la part d’enfants, mais un homme adulte qui est un scout … », a déclaré un autre. « Espérons que le club qui l’emploie regarde ce tweet et le réprimande. »

S’adressant au Daily Mail, il a souligné qu’il avait rejoint Liverpool à 17 ans, affirmant qu ‘ »elle a eu deux ans de plus que moi pour se préparer à la vie aux yeux du public ».

« De plus, elle a 19 ans. Elle est un peu comme moi à cet égard. Je jouais pour Liverpool quand j’avais 17 ans et je devais me lier d’amitié avec des joueurs de 23, 24, 25 ans », a-t-il poursuivi.