La série Netflix qui a été annulée et qui sera désormais retirée du catalogue

Il y a quelques mois, l’annulation d’une série Netflix a été confirmée, mais au cours des dernières heures, il a été annoncé qu’elle serait définitivement supprimée et qu’il n’y aurait aucun enregistrement. Et c’est due a quoi?

Ces dernières années, il y a eu plusieurs changements au sein du service de streaming Netflix, ce qui a entraîné un grand nombre d’annulations de ses productions, au-delà des avis bons ou mauvais des abonnés. Cela est principalement dû aux stratégies des entreprises concernant les attentes du public et leurs coûts, ajoutées au fait que ces derniers temps, elles ont signalé des baisses d’utilisateurs et des pertes économiques, avec un avenir incertain pour l’entreprise.

Lorsque l’on parle d’une plate-forme de cette taille, nous devons garder à l’esprit qu’ils ont la capacité de s’associer à de grands producteurs et marques pour apporter du contenu dans les foyers du monde entier, mais avec une partie de l’accord qui comprend son expansion à travers le monde, donc ils ne sont pas toujours dans la discussion sur leur réalisation et ils n’ont pas une grande voix dans les déterminations. Tel était l’exemple de Espace finalmontre CA disparaîtra.

Ce programme d’animation diffusé par les chaînes de télévision TBS et natation adulte aux États-Unis, il est sorti en février 2018 et Netflix s’est occupé de sa distribution mondiale. La production a été un succès complet, puisqu’elle a été renouvelée deux fois et comptait trois saisons composées de 36 épisodes au total, mais en septembre 2021 son créateur, Olan Rogers, a publié une vidéo sur YouTube expliquant l’annulation de l’émission, malgré le fait qu’il y avait du matériel pour trois autres livraisons.

Nous devons nous rappeler que natation adulte a maintenant comme société mère Warner Bros.qui s’est récemment associé à Découverte et les dernières semaines ont été difficiles à cause du nombre d’annulations et d’éliminations qu’il y a eu. Malheureusement pour Espace finalvous aurez la même chance et sera supprimé de toutes les plateformes sur lesquelles il se trouve pour une déduction fiscalecomme indiqué Olan Rogers dans une lettre via leurs réseaux sociaux officiels.

« Cinq ans de ma vie. Trois saisons. Du sang, de la sueur et des larmes… transformé en déduction fiscale pour le réseau propriétaire de Final Space »commence le créateur de la série. Rogers continue d’indiquer clairement que Une fois la licence internationale terminée, Netflix supprimera l’émission de son catalogue et elle disparaîtra à jamais car aucune copie physique de la saison 3 n’a été faite.: « Votre mémoire sera la seule preuve qu’elle ait jamais existé »mentionne-t-il avant de transmettre ses émotions pour le traitement qui a été apporté à son produit.

