La réalité est là : Combien de chapitres compte la nouvelle série Netflix ?

Technics SL-1200MK7 Silver

Dernière-née de la légendaire série SL-1200, la platine Technics SL-1200MK7 (aussi appelée SL-1210MK7 en finition Black) a été revue de fond en comble pour offrir des performances supérieures, et de nouvelles fonctionnalités. Les professionnels du son, DJ et audiophiles peuvent ainsi compter sur un nouveau moteur à entraînement direct sans noyau inspiré des coûteuses SL-1200G et SL-1200GR, ainsi que sur un nouveau châssis très largement amélioré. On bénéficie en outre d'un pitch ultra précis contrôlé électroniquement (avec fonction x2), d'une lumière LED dont la couleur peut être ajustée (bleu