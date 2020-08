Comment utiliser les lumières intelligentes pour empêcher les gens d’interrompre vos conférences téléphoniques à la maison

La meilleure façon d’empêcher les membres de la famille d’être trop bruyants et d’interrompre les vidéoconférences et les conférences téléphoniques est d’utiliser des lumières intelligentes autour de votre maison.

Bouton compatible Apple HomeKit et voyants intelligents utilisés pour signaler lorsque je suis en communication

Lorsque je suis devenu un travailleur à distance pour la première fois, travaillant principalement à domicile, j’ai été fréquemment interrompu par ma famille lors des appels Zoom et Slack. Lorsqu’ils n’interrompaient pas mes appels, ils parlaient toujours fort et faisaient beaucoup de bruit, inconscients que j’étais en train de leur téléphoner dans le couloir.

J’ai d’abord essayé de faire savoir à tout le monde que j’étais sur le point de recevoir un appel en leur envoyant un message. Cela n’a pas fonctionné car ils n’avaient pas toujours leurs appareils avec eux, et c’était également inefficace et un peu ennuyeux.

J’avais besoin de quelque chose où je pouvais appuyer sur un bouton, et tout le monde saurait qu’il fallait se taire s’ils étaient près de mon bureau parce que j’étais en communication. L’idée que j’ai eue était d’utiliser une lumière similaire à celle des studios d’enregistrement de lumière «On Air». Le seul problème avec cette solution était que mon conjoint ne le permettrait jamais. Il n’y avait aucun moyen qu’elle soit d’accord avec moi pour installer une lumière «On Air» à l’extérieur de mon bureau. Un bureau qui se trouve juste à côté de notre chambre.

Ce que je voulais à l’origine: éclairage LED «On Air» avec télécommande

Je savais que l’idée était bonne, mais je devais trouver un moyen de rendre les lumières physiques invisibles. C’est alors que j’ai eu l’idée d’utiliser une bande lumineuse LED sous ma porte. J’ai acheté le Sylvania Smart LED Flex Strip car il fonctionne avec Apple HomeKit et est livré avec de l’adhésif, ce qui le rend facile à coller au bas de ma porte. J’ai également acheté le bouton Eve compatible HomeKit pour pouvoir l’éteindre et le rallumer rapidement depuis mon bureau.

La solution a parfaitement fonctionné! La lumière physique était cachée, mais la lumière émise par elle pouvait être vue du bout du couloir. J’ai programmé le bouton EVE pour allumer la lumière d’un simple clic et pour l’éteindre avec un double-clic.

Il y avait un problème avec cette solution. À moins d’être dans ou près du couloir, vous ne verriez pas la lumière. Cela signifiait que si l’un des membres de ma famille venait d’une autre direction – en haut, porte d’entrée, porte arrière, etc. – ils ne le verraient pas. J’ai donc réalisé que j’avais besoin de plus de lumières dans plus d’endroits.

J’ai acheté deux lampes intelligentes Philips Hue Play. J’ai placé et caché l’un d’eux derrière la télévision dans le salon, qui se trouve à l’autre bout du couloir de mon bureau. J’ai placé l’autre dans un endroit discret à l’étage qui brillerait sur la cage d’escalier quand quelqu’un descendait.

Cette configuration a complètement arrêté les interruptions et les bruits forts lorsque j’ai des conférences téléphoniques. Le seul moment où cela ne fonctionne pas, c’est lorsque j’oublie d’appuyer sur le bouton EVE.

Exigences du système d’éclairage d’appel pour maison intelligente

Voici tout ce dont vous avez besoin pour créer un système d’éclairage d’appel domestique intelligent.

Apple HomeKit

Amazon Alexa et Google Home

La meilleure option de bouton que j’ai pu trouver pour Amazon et Google était le Stream Deck. En utilisant le Stream Deck en conjonction avec IFTTT, vous devriez pouvoir contrôler les lumières intelligentes Philips Hue Play. De plus, ces bandes lumineuses Sylvania Smart + LED sont compatibles avec Amazon et Google, mais je ne sais pas dans quelle mesure cela fonctionnera avec le Stream Deck et IFTTT. Comme HomeKit, Amazon Alexa et Google Home nécessitent des hubs.

Mises à jour hebdomadaires, pas de spam et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.