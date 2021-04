Falcon et le soldat de l’hiver: John Walker ne mérite toujours pas la rédemption

« One World, One People », le dernier épisode de « The Falcon and the Winter Soldier », a présenté aux fans de la série l’un des moments les plus excitants du MCU dans sa phase 4 nouvellement lancée: nous avons vu Sam Wilson porter fièrement le capitaine Manteau de l’Amérique, essayant de nettoyer son image devant le monde.

Et bien que Marvel Studios ait réussi à fermer l’arc de certains de ses personnages de manière satisfaisante et même surprenante (à droite, Sharon Carter?), La vérité est que la série s’est également précipitée dans un détail qui n’affecte pas le résultat final, mais à gauche un goût semi-amer pour le spectateur qui a prêté suffisamment d’attention: The Redemption of John Walker.

La performance de Wyatt Russell est sans aucun doute l’un des éléments les plus importants de la production, mettant en vedette un soldat décoré qui, face à son sentiment d’infériorité et son désir de gagner la proclamation de la foule, tombe dans une spirale qui détériore sa vision de ce cela signifie être Captain America. Même à la fin du cinquième épisode « Truth », il est préparé pour devenir un formidable méchant.

Mais le grand développement d’acteur de Russell semble s’estomper lorsque « One World, One People » décide de le montrer comme un John prêt à aider Sam et Bucky en moins d’une seconde, ce qui, même selon les normes de Marvel, se sent trop pressé.

Walker est présenté de manière surprenante comme le nouveau Captain America, et bien qu’un peu arrogant, c’est quelqu’un qui est prêt à coopérer avec la paire de protagonistes, bien que les deux côtés diffèrent dans leur style de travail. En l’absence de coopération de Sam et Bucky, nous avons lentement commencé à voir leur désespoir.

Le personnage a atteint son point le plus bas au moment où il a affronté la Dora Milaje, se sentant abattu par le fait qu’ils n’étaient « même pas des super soldats », le conduisant à prendre le sérum qu’il cachait dans son uniforme. « Le monde entier regarde » culminerait tragiquement quand, cherchant à se venger de la mort de son ami, il assassina l’un des « Flag Smashers » avec son bouclier devant une foule, enduisant le symbole de Captain America.

Après sa «décharge déshonorante» et cette séquence troublante dans laquelle il construit son propre bouclier, convaincu qu’il est toujours Captain America, la série cherche à se racheter en collaborant en sauvant l’un des camions avec des otages du Comité de rapatriement, abandonnant son auto- fait un bouclier pour rejoindre Bucky dans le combat.

John Walker était un personnage qui, à l’avenir, aurait pu se racheter, mais la façon dont il le fait dans « Falcon and the Winter Soldier » est celle qui tue la possibilité de voir un excellent méchant. Ce ne serait pas la première fois que le MCU le ferait, car il nous aurait pris Crossbones trop tôt dans « Civil War ».

La présence de Valentina Allegra de Fontaine (jouée par Julia Louis-Dreyfus) et la nomination qu’elle lui accorde en tant qu’agent américain anticipent que ce personnage préparerait sa propre équipe de personnes aux capacités étrangères, bien que les raisons soient inconnues.

Mais cette présence mystérieuse prive Walker de toute dualité, qui est « content d’être de retour dans le jeu » avec son nouveau rendez-vous. Cela n’affecte pas le résultat final dans « Le faucon et le soldat de l’hiver », mais cela enlève l’opportunité de continuer à regarder la descente de ce qui pourrait être un méchant intéressant.