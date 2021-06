Le premier épisode de la saison 5 de Ricky et Morty débarque en Australie le même jour que l’Amérique

Les Australiens ont dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir le regarder sur Netflix et de nombreux VPN utilisaient ou même le regardaient sur Pornhub pour se régaler les yeux et les oreilles du nouveau contenu.

Le premier épisode, ‘Mort Dinner Rick Andre’, est tombé sur le service de streaming et c’est 22 minutes de Rick et Morty classique et ridicule.

Beth et Jerry explorent la sexualité positive et Morty a enfin un rendez-vous avec Jessica, son béguin pour le lycée, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu lorsqu’il s’occupe d’un portail de type Narnia vers un autre monde.

Le producteur Scott Marder, l’écrivain Dan Harmon et Spencer Grammer – la voix de Summer – se sont entretenus avec 45secondes.fr lors d’une interview en table ronde plus tôt ce mois-ci et ont été interrogés sur la possibilité d’un long métrage. Rick et Morty film.