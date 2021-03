Valheim: Battez les trolls et construisez une armure de troll, c’est comme ça que ça marche – Guide

L’un des adversaires les plus coriaces que vous affronterez dans les premières heures du jeu de survie indépendant Valheim doit faire est l’imposant Troll. Cette créature bleue aussi grande qu’une maison est à la maison dans la forêt et ne fait rien à tout joueur qui trébuche négligemment dans le deuxième biome. Mais un combat avec les géants peut en valoir la peine, car ils lâchent un butin précieux lorsqu’ils meurent.

Cependant, si vous avez trouvé un tel adversaire, vous devez d’abord réussir à vaincre le troll. Comment tu fais, lequel Trucs et astuces il y a dans la lutte contre un troll et pourquoi ça Cuir de troll si bien adapté à tous ceux qui aiment se faufiler tranquillement et furtivement dans les mondes de « Valheim », vous le découvrirez dans ce Guider.

Valheim: Où trouver des trolls – Guide (solution)

Avez-vous laissé la prairie derrière vous, Patron Eikthyr vaincu, il est temps d’entrer dans le deuxième biome de «Valheim», à savoir les forêts. Si Forêt Noire, Forêt Noire ou Forêt de plaine inondableDans chacun de ces groupes d’arbres, vous pouvez trouver des trolls qui sont assez agressifs envers à peu près tout et tout le monde, même les autres créatures de la forêt. Le troll est un adversaire sérieux au début et peut causer beaucoup de chaos même plus tard dans la partie.

Ces monstres ont 600 CV, sont parfois armés de gros troncs d’arbres et coupent absolument tout court et doux. Vous pouvez même déraciner des arbres et écraser facilement les gisements de minerai. Vaincre les trolls est donc un objectif noble, mais doit d’abord être réalisé. Donc, avant de vous rendre dans la forêt, assurez-vous de porter une armure appropriée.

Il existe également une deuxième façon de rencontrer un troll. Avez-vous le deuxième boss du jeu, l’ancien, anéanti, il arrive parfois qu’un Événement aléatoire a démarré. Tout comme auparavant, lorsque la forêt s’est rassemblée, il est maintenant déclaré que la terre tremble. Si tel est le cas, un troll attaquera votre base ou un autre camp aléatoire de la vôtre.

Donc, avant de mettre l’ancien à genoux, vous devriez vous être assuré que votre base et tout Avant-poste sont bien sécurisés, car un tel troll peut causer d’énormes dégâts à vos bâtiments. C’est donc aussi une humble idée d’attirer un troll qui vous poursuit dans votre camp, car vous pouvez perdre quelques bâtiments si rapidement.

© Studio Iron Gate

Valheim: Battez les trolls, c’est comme ça que vous abattez les monstres

À ce stade, nous ne pouvons que déconseiller à tout le monde de devenir un troll en combat rapproché combattre. Ces créatures ont une longue portée et causent d’énormes dégâts, donc une stratégie aussi audacieuse n’est recommandée que pour les joueurs qui portent une très bonne armure, au mieux au moins le fer, et d’autre part, ils sont très bons pour mettre en œuvre des rôles évasifs et les contrer habilement.

Il est préférable de s’appuyer sur le combat à longue portée, c’est-à-dire l’utilisation d’un arc et d’une flèche, dès le début. Au début il suffit d’en avoir un simple Arc en bois (10x bois, 1x bouts de cuir). Vous devrez attaquer relativement souvent avec cette arme, mais cela suffit pour vaincre les trolls. Bien sûr, on serait mieux Arc en bois précieux (10x bois précieux, 10x bois de cœur, 2x peau de cerf) et flèches en silex.

La stratégie pour transformer les trolls en bois d’allumage est relativement simple. Attirez le grand bleu et donnez-lui quelques flèches à distance de sécurité tout en reculant continuellement. Il est préférable de faire attention à l’environnement avant le combat afin de ne pas tomber accidentellement dans l’eau, de ne pas être pris dans une pierre ou un tronc d’arbre ou d’avoir d’autres problèmes pour rester en marche arrière.

Photo du visage sont particulièrement efficaces avec les trolls de Valheim et peuvent parfois même garantir que le monstre est brièvement anesthésié. Un bon moment pour chasser rapidement plus de flèches. Si vous avez vaincu un troll, vous le recevrez en retour 5x cuir de troll, un couple Pièces d’orque vous à Haldor le marchand peut échanger et parfois même un Trophée Troll. Pour les trolls avec un niveau plus élevé, la récompense est d’autant plus grande.

Valheim: C’est ainsi que vous construisez une armure de troll

À Établi de niveau 3 vous pouvez obtenir votre récompense pour avoir vaincu un troll, car ici il est possible d’avoir le Armure en cuir de troll construire. Si vous portez l’ensemble complet, c’est-à-dire casque, tunique, cape et pantalon, votre valeur augmente Faufiler de + 25%. Parfait pour chasser dans les monstres et gibiers sauvages et en embuscade. Mais pour l’ensemble complet dont vous avez besoin au moins 25x cuir de troll.

Casque en cuir Troll : Etabli au niveau 3, 5x cuir de troll, 3x fragments d’os

: Etabli au niveau 3, 5x cuir de troll, 3x fragments d’os Tunique en cuir Troll : Etabli au niveau 3, 5x cuir de troll

: Etabli au niveau 3, 5x cuir de troll Cape en cuir de troll : Etabli au niveau 3, 10x cuir de troll, 10x fragments d’os

: Etabli au niveau 3, 10x cuir de troll, 10x fragments d’os Troll lederhosen: Etabli au niveau 3, 5x cuir de troll

© Studio Iron Gate