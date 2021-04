Captain America 4 se passe avec The Falcon et le créateur du soldat de l’hiver

C’est officiel. Captain America 4 est un essai chez Marvel Studios. Le quatrième Capitaine Amérique le film a été officiellement mis en production avec la participation de Le faucon et le soldat de l’hiver écrivain en chef et créateur de séries Malcolm Spellman. Il coécrira le scénario avec Le faucon et le soldat de l’hiver l’écrivain Dalan Musson. Aucun directeur n’a encore été nommé.

Bien sûr, la plus grande question que les fans se poseront immédiatement en entendant cette nouvelle est: qui sera la star? Pendant des années, Capitaine Amérique a été décrit par Chris Evans comme la version Steve Rogers du super-héros emblématique. Evans a depuis apparemment quitté le rôle après les événements de Avengers: Fin de partie, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles Marvel cherchait à le ramener pour un autre film. On ne sait toujours pas si Evans sera impliqué dans Captain America 4 en ce moment.

«Des nouvelles pour moi», a déclaré Evans à propos des rumeurs en janvier. Cela suggère que son retour potentiel en tant que Steve Rogers est faux, à moins que l’acteur ne joue timidement pour garder son retour une surprise. En 2018, Evans a apparemment dit adieu à jouer le rôle après avoir terminé la production sur Avengers: Fin de partie.

« Officiellement enveloppé sur Avengers 4», A déclaré Evans sur Twitter.« C’était une journée pour le moins émouvante. Jouer ce rôle au cours des 8 dernières années a été un honneur. À tout le monde devant la caméra, derrière la caméra et dans le public, merci pour les souvenirs! Eternellement reconnaissant. «

Les événements de Le faucon et le soldat de l’hiver donnerait également du crédit à l’idée qu’un nouveau personnage jouera dans Captain America 4, prenant le titre de super-héros après la retraite de Steve Rogers. THR rapporte que la nouvelle suite est susceptible de continuer l’histoire de Sam Wilson (Anthony Mackie), le porteur actuel du bouclier Captain America. L’introduction de Wyatt Russell dans la série Disney + en tant que John Walker montre également à quel point il est facile pour Marvel de même brancher quelqu’un de nouveau en tant que Captain America. (DIVULGACHER) Au bout du Le faucon et le soldat de l’hiver finale, Sam Wilson est le nouveau Captain America, et John Walker a revendiqué son rôle d’agent américain, des Marvel Comics. Bucky est toujours Bucky, et Steve Rogers est apparemment « sur la lune », comme le dit un personnage.

Peut-être l’immense succès de Le faucon et le soldat de l’hiver a aidé à convaincre Disney et Marvel Studios d’appuyer sur la gâchette Captain America 4. La série a fait ses débuts sur Disney + à ce que le streamer a dit être sa première série la plus regardée de tous les temps, battant même les émissions incroyablement populaires. WandaVision et Le mandalorien. Même sans Steve Rogers, les fans de Marvel veulent clairement en voir plus Capitaine Amérique, comme en témoigne le nombre élevé de téléspectateurs de l’émission.

Avec son travail sur Faucon, Malcolm Spellman a précédemment été scénariste et co-producteur exécutif de la série Fox Empire. Il a également agi en tant que producteur consultant sur la série policière La vérité soit dite. Le sien Captain America 4 co-écrivain, Dalan Musson, était l’auteur crédité de Le faucon et le soldat de l’hiverle cinquième épisode, hautement considéré comme l’un des meilleurs de la saison. Il a également travaillé sur le thriller d’action Iron Sky: la course à venir.

On ne sait pas quand Captain America 4 commencera la production, ou lorsque les fans de Marvel pourront s’attendre à voir la suite arriver en salles. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

