Express : Un thriller audacieux avec Maggie Civantos à couper le souffle

Le thriller, sans aucun doute, a été l’un des genres les plus explorés ces dernières années. De la psychologie, de l’action et de la terreur, il est devenu l’un des styles les plus consommés par le public. Il y a une infinité de productions de différentes plateformes qui ont renouvelé leurs saisons en raison de l’énorme succès d’audience. Et maintenant StarzPlay parier sur une série avec une touche similaire mais aussi avec une nouvelle critique sociale. Il s’agit de Express, avec nul autre que Maggie Civantos, Esteban Meloni Oui Kiti Manver, entre autres. Dans spoilers, nous vous disons en détail ce que cette série a qui vous fera complètement oublier les émissions énormes comme Le vol d’argent.

Express est une création de Ivan Escobar, qui assume également le rôle de réalisateur, aux côtés des scénaristes Anthony Sánchez Olivas Oui Martin Suárez. Suivez la vie de Bárbara, une psychologue criminelle qui travaille dans la police en tant que responsable de la résolution des enlèvements express. Prendre cette place n’est pas facile, car par le passé elle-même a été victime d’un épisode très violent comme celui-ci. Les séquelles sont là, mais au-delà, elle va même tenter de se faire justice à sa guise. En attendant, il devra faire face aux difficultés que son mariage et ses deux filles leur présenteront tout au long des chapitres.

Le fort le plus intéressant Express est dans une combinaison de genres très bien structurée. La vérité est que si vous venez ne vouloir voir qu’une série d’action et d’intrigue, alors ce spectacle ne vous le donnera pas exclusivement. C’est que la production espagnole est basée sur le thème des enlèvements express, mais à partir de cette base, elle parvient à réfléchir sur d’autres problèmes actuels d’un point de vue social. La proposition de la série est, en quelque sorte, de montrer au public la manière vertigineuse dont nous avons construit nos vies en ce millénaire.

En effet, il prend quelques instants pour évoquer, même dans des scènes argumentées et filmées, la courte durée de vie de certains éléments technologiques et la liquidité des relations tant amoureuses que professionnelles. Dans Express, les choses se passent très vite et c’est sa prémisse principale.

À un moment donné, tout fonctionne comme une métaphore de la transformation que la routine de la société d’aujourd’hui a subie par rapport à ce qu’elle était il y a quelques années à peine. Tout se passe en quelques secondes, tout ce qui nous arrive est express. Par conséquent, en ce sens, la série nous présente un sujet complexe tel que les enlèvements express, mais elle sert également à observer attentivement notre quotidien, notre vie quotidienne.

A ce propos, le casting marque plusieurs points. Maggie Civantos, que l’on a déjà vu dans des productions comme Vis à Vis Oui Les filles du câble, revient à l’écran avec ce premier rôle vraiment exceptionnel. Le courage, l’initiative et l’entêtement de ce personnage sont particulièrement attrayants et, sans aucun doute, elle est une protagoniste puissante.

Aussi, la série prend par moments et de manière très subtile, la mission de réfléchir sur le rôle des femmes dans différents domaines, mais surtout en tant que dirigeantes ou patronnes. Il y a des scènes très claires et elles reflètent parfaitement les moments auxquels beaucoup de femmes doivent faire face dans les espaces de travail lorsque, par exemple, leurs idées ne sont pas prises en compte pour le simple fait d’être une femme. Dans ce point, Express il est fort et grâce à Civantos, il réalise encore plus.

D’un autre côté, la chimie perceptible à des kilomètres entre Maggie et Stéphane Meloni, qui joue son mari le Père Noël, est un autre élément à souligner. Ce couple est non seulement emporté par la passion, mais aussi par une compétition constante, d’où leur décision d’aller en thérapie. La symbiose entre les acteurs est exquise, comme avec ceux qui jouent leurs filles, surtout avec Appartement Alba, qui joue Gus, l’adolescent de la famille. À son tour, le casting a la participation spéciale du vainqueur du Goya, Kiti Manver, Vicente Romero, Loreto Mauleon, Ana Marzoa, Omar Banana, Bernardo Flores, Carmen Daza Oui Manuela Rojas.

Express est produit, à son tour, par Le professionnel des médias et compte huit épisodes d’environ une heure qui seront diffusés chaque semaine sur l’écran de StarzPlay en Espagne et en Amérique latine. est dimanche 16 janvier Vous pouvez déjà voir le premier chapitre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂