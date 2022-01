Jamie Lynn Spears répond après que Britney a déclaré qu’elle « n’avait jamais eu à travailler pour quoi que ce soit »

La rupture entre Britney Spears et sa petite sœur, Jamie Lynn Spears, n’est pas nouvelle, mais ces derniers jours, le duo a partagé de nouvelles informations sur leur relation alors que Jamie Lynn fait la promotion de ses prochains mémoires.

Dans une récente interview, la jeune sœur a expliqué son point de vue sur les torts dont elle a été accusée pendant la tutelle récemment terminée de la chanteuse « Toxic », y compris des plaintes selon lesquelles elle aurait interprété des remixes des chansons de sa sœur, même si sa sœur aînée a affirmé qu’on lui avait refusé même opportunité.

Jeudi, l’animosité entre les membres de la famille s’est propagée sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé avec Britney Spears, qui est actuellement malade, prenant pour Twitter pour partager ce qu’elle a ressenti à propos de l’interview de sa sœur.

« Je l’ai regardé avec une fièvre de 104 ° 🤒 lol et c’était plutôt agréable d’avoir une fièvre si élevée parce que j’ai dû abandonner pour ne pas m’en soucier », a-t-elle écrit.

« Quoi qu’il en soit, les 2 choses qui m’ont dérangé que ma sœur a dit étaient à quel point mon comportement était hors de contrôle », a écrit la femme de 40 ans à propos de la période qui a précédé sa tutelle. « Elle n’était jamais autour de moi il y a 15 ans à cette époque… alors pourquoi parlent-ils même de ça à moins qu’elle ne veuille vendre un livre à mes frais ??? VRAIMENT? »

Britney Spears et Jamie Linn Spears lors de la 16e édition des Kids’ Choice Awards de Nickelodeon au Barker Hangar en 2003. Frank Micelotta / Getty Images

Le livre de Jamie Lynn Spears, « Things I Should Have Said », sort le 18 janvier et, selon une description de l’éditeur, il racontera l’histoire « d’une femme crue, tachée et imparfaite, debout dans son propre pouvoir ». .”

Mais pour Britney Spears, qui se sentait impuissante au milieu de sa tutelle, il était important de raconter pourquoi elle était si dérangée par sa sœur effectuant des remix de son travail.

« Je sais que cela peut sembler idiot pour la plupart des gens, mais j’ai écrit beaucoup de mes chansons et ma sœur était le bébé », a expliqué l’icône de la pop. « Elle n’a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Tout lui a toujours été donné !!!! Si vous étiez moi, vous comprendrez peut-être qu’on demande depuis 13 ans des remixes pour aller dans une petite salle et en tournée !!!!”

Un autre moment qui a troublé Britney Spears a eu lieu aux Radio Disney Music Awards 2017, où sa sœur et d’autres chanteurs lui ont rendu hommage alors qu’elle était assise dans le public.

Britney Spears et sa sœur cadette Jamie Lynn Spears aux Radio Disney Music Awards 2017. Chaîne Disney via Getty Images

« J’étais assis là à voir une représentation de 15 minutes de tout ce que j’ai toujours voulu », a écrit Britney Spears. « Mais voyez, j’ai toujours été la personne la plus grande. Ils devaient tous le FAIRE et ME JOUER et je me suis toujours assis là et je l’ai pris. Mais voyez, maintenant c’est une blague … la dernière chose que je ferais, c’est de demander quoi vient de lui être donné !!! Alors oui, ils ont ruiné mes rêves. »

Elle a affirmé avoir elle-même confronté Jamie Lynn Spears à ce sujet.

« Je me souviens d’avoir demandé à ma sœur pourquoi elle avait fait ça alors qu’elle savait que j’attendais de changer de série et que ses seuls mots étaient « Eh bien, ce n’était pas mon idée » », a écrit la grande sœur. « J’espère que votre livre marche bien, Jamie Lynn !!!! »

Dans une publication Instagram partagée plus tard jeudi, Jamie Lynn Spears a accusé sa grande sœur d’être malhonnête.

« Cela devient épuisant lorsque les conversations et les textes que nous avons en privé ne correspondent pas à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux », a écrit Jamie Lynn Spears. « Je sais que tu traverses beaucoup de choses et je ne veux jamais diminuer cela, mais je ne peux pas non plus me diminuer. »

« Très franchement, les choses qui sont dites ne sont absolument pas la vérité, et je dois clarifier cela, car maintenant il m’est de plus en plus difficile d’expliquer à ma fille aînée pourquoi notre famille continue de recevoir des menaces de mort, à la suite de l’imprécision de leur tante. et des publications accusatrices, surtout quand on sait qu’elle pourrait dire la vérité, et y mettre un terme en une seconde si elle le voulait », a ajouté la jeune interprète.

Après avoir expliqué qu’elle n’était pas intéressée par le « drame », Jamie Lynn Spears a partagé ce qui est le plus important pour elle dans tout cela.

« Je dis ma vérité pour guérir mes traumatismes, afin que je puisse clore ce chapitre et aller de l’avant, et j’aimerais que ma sœur puisse faire de même », a écrit le jeune frère. « Peu importe ce qui arrive, j’aimerai toujours ma grande sœur et je serai là pour elle. Il est temps de mettre fin au chaos malsain qui a contrôlé ma vie pendant si longtemps. »

Vendredi, Britney Spears a tweeté un autre message ciblant sa sœur, écrivant que Jamie Lynn s’était « abaissée à un tout nouveau niveau de BAS ».

« S’il vous plaît, arrêtez avec ces mensonges fous pour les livres d’Hollywood », a-t-elle ajouté.

En rapport: