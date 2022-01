Le film Netflix captivant de seulement 90 minutes

NETFLIX

Un thriller policier à suspense se positionne parmi les tendances cette semaine dans le monde du streaming. Tout savoir sur le film qui se bat pour le top 3 avec Café con aroma de mujer et La Reina del Flow.

© GettyC’est le nouveau film qui se classe parmi les tendances Netflix.

Semaine après semaine, les nouvelles productions deviennent une tendance dans Netflix, donnant aux utilisateurs la possibilité de consulter le contenu le plus récent. Alors que dans le monde des séries ils mènent café au parfum féminin Oui La reine du flux, il y a un film qui occupe la place du plus regardé des derniers jours. La meilleure partie? dure seul 90 minutes et ici nous vous disons tout ce que vous devez savoir avant de le voir.

Votre titre est impudique et est catalogué parmi les films à suspense et émotionnels. Sorti cette année et adapté aux personnes de plus de 13 ans, l’intrigue tourne autour de l’écrivain Grace Miller, un expert dans la découverte des mobiles des homicides. Cependant, une affaire le touche de près : le meurtre de sa sœur. Sa richesse d’expérience et les connaissances qu’il a acquises grâce à son travail deviendront les outils pour résoudre le mystère.

Alors que la direction est en charge de Monica Mitchell, le scénario est exécuté par Edithe Swensen, Donald Martin et Suzette Couture. Cependant, il convient de noter que Effronté -son nom d’origine- s’inspire de piégé, le roman de nora roberts. La vérité est que les critiques spécialisés n’ont pas mentionné les grandes vertus du film. Malgré cela, les utilisateurs du service d’abonnement semblent avoir été fascinés par ce nouveau long métrage.

Nous ne vous spoilerons pas ! Mais sachez que sa fin totalement inattendue est devenue le sujet de débat parmi ceux qui ont apprécié son inclusion dans le catalogue. Pour y parvenir, l’équipe Impúdica a essayé de maintenir la tension pendant l’heure et demie que se déroule l’histoire. Est-ce que le film pourrait parfaitement convenir comme thriller policier à suspense.

Parmi les principales attractions, la production compte un casting important mené par Alyssa Milano dans la peau de Grace Miller, sa performance étant l’un des points les plus recommandés. Ils l’accompagnent de leurs interprétations Sam Page, Emilie Ullerup, Matthew Aaron Finlan, Malachi Weir, Alison Araya, Colleen Wheeler, David Lewis, Daniel Diemar et Barry Levy.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂