Après Stranger Things : quels sont les projets de Sadie Sink ?

Sadie Sink est l’une des actrices les plus aimées de choses étranges, mais après la série, il a d’autres grands projets. Rencontre-les.

choses étranges C’est l’une des séries les plus importantes et préférées de Netflix. La fiction a récolté un tel succès qu’elle est entrée dans l’histoire de la plateforme. Ceci, surtout après la première de la quatrième saison qui a atteint le géant du streaming en 2022. Eh bien, les nouveaux épisodes ont provoqué une telle excitation qu’ils sont devenus dans le top 10 des plus joués au cours de leurs 28 premiers jours de publication.

A tel point que la quatrième saison de choses étranges il a repositionné les acteurs principaux sous les projecteurs des fans. Parmi eux, bien sûr, Sadie Sink qui a ébloui avec son interprétation de Max. Cependant, ces épisodes sont déjà terminés, il ne reviendra donc pas avant la première de la cinquième partie. Même ainsi, il convient de noter que son retour pourrait ne pas se produire.

En effet, dans la finale de la saison quatre, Max s’est terminé pire que jamais. On ne sait donc pas, pour le moment, s’il pourra réapparaître. Cependant, pour ceux qui veulent revoir le travail de Sadie Sink, la réalité est qu’elle a déjà de nouveaux projets. Et l’un d’eux est l’un des plus attendus de cette année 2022 puisqu’il s’agit d’un travail qui marque un avant et un après dans sa carrière.

Il s’agit de La baleine, qui sortira en décembre 2022. Bien que le film ait déjà été diffusé au Festival international du film de Venise, il sortira en salles le 9 décembre. En compagnie de Brendan Fraser, l’actrice se prépare pour l’un de ses premiers rôles principaux sur grand écran. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi une rumeur selon laquelle cela pourrait atteindre Marvel.

Apparemment, Sink a signé un contrat avec le MCU pour participer au prochain film de la franchise de super-héros appelé Coups de foudre. En tout cas, ce ne sont que des spéculations pour le moment et ni elle ni Kevin Feige n’ont confirmé l’information. Pourtant, c’est quelque chose qui enthousiasme déjà les fans.

