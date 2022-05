Expliqué : Pourquoi les appareils photo Hasselblad et Leica sont-ils si chers et pourquoi les gens les achètent-ils encore ?

27 mai 2022 17:53:33 IST

Tous les passionnés de photographie dignes de ce nom ont imaginé ce que cela devait être de photographier avec un Hasselblad ou un Leica. Même les professionnels chevronnés ne peuvent s’empêcher de convoiter les merveilles d’ingénierie que les boffins de Hasselblad et Leica Fabriquer.

L’héritage de ces marques d’appareils photo est tout simplement inégalé. Peu importe la qualité des marques d’appareils photo telles que Sony, Canon ou Nikon, elles ne s’approcheront jamais de la stature d’Hasselblad et de Leica. En fait, c’est exactement la situation actuelle.

Sony, Canon, Nikon et Fujifilm fabriquent certains des appareils photo les plus avancés sur le plan technologique, parfaits pour prendre des photos ainsi que des vidéos. La qualité d’image de certaines des caméras fabriquées par ces marques est si bonne qu’elles ont été utilisées dans des longs métrages et des documentaires. Bien sûr, ils ne se comparent pas aux caméras Arri ou Red, mais ils sont assez proches.

Hasselblad et Leica, d’autre part, n’ont pas d’appareils photo capables de filmer des vidéos presque aussi bien que vos derniers Sony A7, Nikon Z9 ou Canon R3. Et pourtant, les gens sont plus que disposés à débourser jusqu’à 10 fois plus d’argent pour obtenir un Leica ou un Hasselblad.

Le Hasselblad le moins cher que l’argent puisse acheter est le format moyen sans miroir X1D II 50C, qui coûte environ 5 750 € ou un peu plus de Rs 4,5 Lakhs, pour le corps uniquement. Cela signifie que vous devrez débourser 2 000 € supplémentaires Rs 2-4 Lakhs pour un objectif compatible. Au minimum, vous cherchez à dépenser au moins Rs 6-8 Lakhs. Et ce n’est même pas leur appareil photo le plus vendu actuellement. Cela devra être le H6D-100c, qui commence à 32 000 €, soit environ Rs 28 Lakhs, encore une fois, juste pour le corps. Ajoutez quelques lentilles et vous cherchez à dépenser facilement environ Rs 35-40 Lakhs.

Leica a une histoire similaire. Alors pourquoi les gens dépensent-ils autant pour ces appareils photo et ces objectifs, alors qu’il existe clairement de nombreux appareils photo qui offrent « un meilleur rapport qualité-prix ? »

Résolution et détail

Bien que la résolution d’un capteur ne soit pas le paramètre absolu pour juger d’un appareil photo, cela compte surtout lorsque vous travaillez professionnellement. Un Hasselblad comme le H6D-100C est livré avec un support de capteur moyen format de 100MP, qui est plus grand que celui d’un capteur plein format que l’on trouve normalement sur les appareils photo Sony, Canon et Nikon haut de gamme. Hasselblad a même un appareil photo avec un capteur 400MP. De même, l’appareil photo le plus vendu de Leica actuellement, le M11, a une résolution de 60MPs.

Et attention, ce sont des pixels plus gros que ceux utilisés dans la plupart des appareils photo grand public, donc la qualité de chaque pixel est de toute façon bien meilleure. De plus, contrairement à la plupart des appareils photo d’entrée de gamme grand public et des appareils photo pour smartphones, Hasselblad et Leica n’utilisent pas le pixel binning. Le regroupement de pixels est une pratique dans laquelle les smartphones prennent la valeur moyenne de 8 à 16 pixels et la comptent comme un. Ce que cela leur permet de faire, c’est de proposer des résolutions telles que 100MP ou 200MP, ce qui convient parfaitement à l’équipe marketing, mais en fait, produit une image proche d’un 12MP plus gérable. En termes simples, Hasselblad et Leica n’ont pas besoin de biner les pixels. En fait, parce que Hasselblads utilise des capteurs de 120 mm, ils sont meilleurs que Leica dans ce sens.

Les lentilles

Hasselblad, Leica et Zeiss fabriquent certains des meilleurs objectifs au monde. Ces marques traditionnelles fabriquent certains des objectifs les plus nets et les plus fidèles aux couleurs. Peu importe la qualité d’un capteur que vous mettez à l’intérieur d’un appareil photo, s’il n’est pas utilisé avec un bon objectif, la résolution, la plage dynamique, tout tombe à plat. Les scientifiques utilisent souvent les objectifs de ces fabricants pour l’astrophotographie, ainsi que pour prendre des images de la flore et de la faune afin de les cataloguer.

En fait, un certain nombre d’organisations de recherche spatiale développent des modules de caméra et des capteurs à envoyer dans l’espace après avoir dépensé des millions de dollars et utilisent des objectifs standard disponibles dans le commerce de Zeiss, Leica et Hasselblad.

Plage dynamique

L’un des critères les plus importants qui fait ou défait un appareil photo est la plage dynamique. Hasselblads et Leicas ont l’une des meilleures plages dynamiques parmi toutes les marques d’appareils photo. Cela leur permet de capturer avec précision les moindres détails dans les parties les plus claires et les plus sombres d’une seule photo, sans avoir à exposer le même cadre deux fois ou à composer deux cadres différents. Ceci, combiné à la résolution incroyablement élevée de ses capteurs, signifie que quiconque prend des photos avec ces caméras peut obtenir une thésaurisation imprimée directement à partir de la caméra, sans avoir besoin de la traiter.

Sciences des couleurs

Chaque marque d’appareil photo développe sa propre science des couleurs. Pour le dire en termes très rudimentaires, la science des couleurs est essentiellement le processus et les calculs utilisés pour enregistrer ce qu’un capteur voit. Aucun capteur de caméra n’est réellement capable de reproduire les couleurs exactes d’un objet. Fondamentalement, aucun appareil photo n’est jamais capable de capturer les vraies couleurs réelles d’un objet. Même chez les humains, chaque paire d’yeux a sa propre science des couleurs. Deux paires d’yeux humains ne voient pas la même nuance de bleu lorsqu’ils regardent le ciel. Hasselblad et Leica ne sont pas différents. Cependant, de tous les fabricants d’appareils photo dans le monde, ils sont les plus proches.

Durabilité

Hasselblads et Leicas sont construits comme un tank. Les Hasselblad ont souvent été emmenés dans des missions spatiales simplement en raison du large éventail d’environnements hostiles dans lesquels ils peuvent travailler. En fait, toutes les images que nous voyons du premier alunissage ont été prises à l’aide d’un Hasselblad. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont utilisé une caméra HDC argentée avec un objectif Zeiss 60 mm f5.6.

De même, le Leica a été au sommet de montagnes comme K2 et a été emmené lors d’expéditions en Antarctique et en Sibérie, certains des endroits les plus froids de la Terre. Ces caméras fonctionnent parfaitement bien sans accroc dans des situations où la plupart des appareils électroniques et mécaniques abandonnent tout simplement.

Contrôle de qualité

Maintenant, cela peut ne pas sembler être un aspect très important, mais chaque appareil photo Leica et Hasselblad est assemblé à la main. Ensuite, chaque appareil photo construit est minutieusement testé pour la précision des couleurs, la netteté et la robustesse. Dans une année donnée, ces deux fabricants peuvent produire au maximum 10 000 unités. En comparaison, Nikon produit 10 000 unités de ses appareils photo les plus vendus tous les deux jours.

Leicas et Hasselblads ne sont peut-être pas les appareils photo les plus complets disponibles sur le marché. Il existe des caméras beaucoup moins chères qui font des merveilles pour la plupart des gens, y compris les professionnels, qui peuvent également enregistrer de superbes vidéos. Mais si vous recherchez un appareil photo pur, si vous voulez comprendre ce qu’a toujours été la photographie, vous ne pouvez pas choisir autre chose qu’un Leica ou un Hasselblad.

