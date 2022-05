The Essex Serpent Episode 5 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens s’interrogent sur la date de sortie de l’Essex Serpent Episode 5. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de la série sont vraiment ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 5 de The Essex Serpent dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans le prochain épisode 5 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique romantique basée sur un roman du même nom et ce roman a été écrit par Sarah Perry. Cette série a été écrite par Anna Symon et réalisée par Clio Barnard. Le premier épisode de cette émission est sorti le 13 mai 2022. Après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différents pays.

L’histoire de cette série tournera autour de la veuve londonienne Cora Seaborne (Claire Danes) qui déménage dans l’Essex pour enquêter sur les rapports d’un serpent mythique. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’Essex Serpent Episode 5. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de l’épisode 5 du serpent d’Essex

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’Essex Serpent Episode 5. L’épisode 5 de cette émission sortira le 3 juin 2022. Si vous êtes vraiment impatient de savoir ce qui va se passer dans cet épisode, marquez simplement la date et n’oubliez pas de le regarder à la date indiquée.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette série.

L’eau noire

Les choses du cœur

Chute

Tout est bleu

À déterminer

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette émission.

Claire Danes comme Cora Seaborne

Tom Hiddleston dans le rôle de Will Ransome

Frank Dillane comme Luke Garrett

Clémence Poésy dans le rôle de Stella Ransome

Hayley Squires comme Martha

Jamael Westman comme Dr George Spencer

Lily-Rose Aslandogdu dans le rôle de Naomi Banks

Gerard Kearns comme Henry Banks

Michael Jibson comme Matthew Evansford

Casper Griffiths dans le rôle de Frankie Seaborne

Dixie Egerickx dans le rôle de Jo Ransome

Ryan Refell dans le rôle de John Ransome

Christopher Fairbank comme Cracknell

Deepica Stephen comme Sali

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 5 de The Essex Serpent, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Essex Serpent Episode 5 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

