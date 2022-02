Disney + confirme apparemment le camée du capitaine Carter dans Doctor Strange 2

Malgré la sortie de plusieurs bandes-annonces et autres promotions, une grande partie du mystère derrière la prochaine suite de Marvel Doctor Strange dans le multivers de la folie reste intact. Il semble cependant que le film suivra les traces de Spider-Man : Pas de retour à la maison et présentent toutes sortes de camées, avec Disney + confirmant apparemment que l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? le personnage du capitaine Carter se lancera dans l’action en direct.

Partagé par Informatique Disney+une traduction de ce tweet récent se lit comme suit : « Il semble que le bouclier ait récemment réapparu quelque part … cela ne ressemble-t-il pas à une » folie « pour vous #CaptainCarter et tous les épisodes de #WhatIf vous attendent sur #DisneyPlus! »

FILM VIDÉO DU JOUR

Les premiers indices concernant une apparition du capitaine Carter, une variante de Peggy Carter d’une chronologie alternative qui a reçu le sérum de super soldat au lieu de Steve Rogers, ont été évoqués dans une affiche récemment publiée pour Doctor Strange dans le multivers de la folie. Avec Doctor Strange en son centre entouré de verre brisé, chaque fragment montre une image fanée d’un personnage différent, l’un d’eux révélant apparemment le bouclier du capitaine Carter.

Avec l’affiche et maintenant cette allumeuse de Disney +, il semble très probable que le capitaine Carter se tiendra aux côtés du docteur Strange alors que le multivers continue de s’effondrer dans le suivi très attendu. Bien qu’il n’y ait pas encore eu de mot, attendez-vous Captain America : le premier vengeur et Et qu’est-ce qui se passerait si…? la star Hayley Atwell pour reprendre le rôle lors de la transition de l’animation à l’action en direct.





Le capitaine Carter ne serait pas le seul camée qui plaira à la foule dans Doctor Strange 2





Studios Marvel

Outre une apparition de Captain Carter, les récentes bandes-annonces et affiches de Doctor Strange dans le multivers de la folie ont fait allusion à une pléthore de camées qui plaisent à la foule. Les images et les affiches ont fait allusion à des personnages comme Marvel Zombies, Les Quatre Fantastiques Monsieur Fantastique, Namor, Dead Poolet le retour de Patrick Stewart en tant que X Men directeur le professeur Xavier.

En ce qui concerne Dead Pool au moins, l’acteur Ryan Reynolds a récemment nié toute implication dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, en disant: « Je suppose que je ne suis pas vraiment censé dire quoi que ce soit à ce sujet, mais je ne suis vraiment pas dans le film. Je pourrais être un narrateur peu fiable, mais je vous promets que je ne suis pas dans le film. » Bien sûr, il ne serait pas la première star de Marvel à mentir sur son implication.





Réalisé par Sam Raimi à partir d’un scénario écrit par Michael Waldron, Doctor Strange dans le multivers de la folie continuera à explorer le multivers. Suite aux événements de Loki, WandaVision, et Spider-Man : Pas de retour à la maison, la suite trouve le Dr Stephen Strange se tournant vers d’anciens et de nouveaux alliés mystiques et voyageant dans le multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Doctor Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, aux côtés d’Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff AKA The Scarlet Witch, Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Karl Mordo, Benedict Wong dans le rôle de Wong, Xochitl Gomez dans America Chavez, Michael Stuhlbarg dans Nicodemus West et Rachel McAdams dans le rôle de Christine Palmer.

Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.









Shang-Chi reviendra-t-il dans Doctor Strange dans le multivers de la folie ? Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont sortis et promettent que Shang-Chi et les dix anneaux reviendront bientôt. Sera-ce dans Doctor Strange 2 ?

Lire la suite





A propos de l’auteur