Bridgerton Saison 3 : ce que l’on sait des prochains épisodes de la série Netflix

Anthony (Jonathan Bailey) a trouvé sa vicomtesse et a eu sa fin heureusetout comme Daphné et Simon, mais ses frères et sœurs n’ont pas encore trouvé leur chemin dans les deux prochaines saisons de « Bridgerton” qui a déjà confirmé Netflix.

PLUS D’INFORMATIONS: Que signifie la fin de la deuxième saison de « Bridgerton » ?

″‘Bridgerton‘ nous a époustouflés», a déclaré Bela Bajaria, vice-président de la télévision mondiale pour Netflix, dans un communiqué. « L’équipe créative, dirigée par Shonda [Rhimes], connaissait le matériel et a livré un beau drame émotionnel et romantique à nos membres. Ils ont des projets passionnants pour l’avenir et nous pensons que le public continuera d’être fasciné par ce spectacle. Nous prévoyons d’être dans l’entreprise ‘Bridgerton’ pour une longue période à venir.”.

Pour l’instant, on sait que le troisième volet comportera également huit épisodes, dont l’enregistrement commencera au premier semestre 2022, comme l’ont confirmé Nicola Couglan et Shonda Rhimes.

PLUS D’INFORMATIONS: Comment expliquez-vous l’absence de Simon dans « Bridgerton » 2 ?

Kate et Anthony vont-ils réapparaître dans la troisième saison de « Bridgerton » ? (Photo : Netflix)

CE QUE NOUS SAVONS DE LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON »

En principe et selon les livres de Julia Quinnla troisième saison de « Bridgerton» était de se concentrer sur Benoît et sa quête pour localiser, d’abord la femme mystérieuse lors d’un bal masqué, puis Sophie Beckett, la fille illégitime du comte de Penwood.

Cependant, Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington, a confirmé que « Bridgerton 3 » racontera l’histoire d’amour de Colin et de son personnage. En fait, le deuxième volet de la série de Netflix laissé ouverte la possibilité de résoudre les problèmes en suspens des deux personnages. Maintenant, avec la confirmation, c’est plus clair.

Comme vous vous en souvenez, dans la deuxième saison, Colin a commencé à voir Penelope avec des yeux différents, qui l’aime secrètement depuis qu’ils sont enfants. Vers la fin, cependant, il lui brise le cœur en disant à d’autres gentlemen londoniens qu’il n’épouserait jamais Pen.

Pour Nicolas Coughlan ce dernier servira à Pénélope pour se rendre compte que son bien-aimé Colin n’est pas si parfait. « J’ai toujours senti que [esa parte de las novelas] c’était important parce que Penelope a besoin de se rendre compte que Colin est un être humain imparfait», a déclaré l’actrice de 35 ans à Entertainment Weekly après la fin de la deuxième saison de «Bridgerton”.

« Il n’est pas un dieu ; ce n’est pas un Adonis. S’ils doivent avoir une relation quelconque, la voir de cette façon n’est pas sain pour elle. Vous devez le voir imparfait et tout, et actuellement vous ne le faites pas. C’est probablement une bonne chose à long terme, mais ce ne sera pas une bonne chose tout de suite.« , il ajouta.

PLUS D’INFORMATIONS: 10 séries à regarder en attendant la saison 3 de « Bridgerton »

Penelope sera la protagoniste de la troisième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

La troisième saison de « Bridgerton” n’a toujours pas de bande-annonce officielle, mais ce sont quelques-unes des images de la tranche précédente.

PLUS D’INFORMATIONS: Les indices sur l’identité de Lady Whistledown que peu ont remarqués dans « Bridgerton »

Bande-annonce de la saison 2 de « Bridgerton », une série de Shonda Rhimes pour Netflix.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « BRIDGERTON » 3

Luke Thompson comme Benedict Bridgerton

Ruth Gemmell dans le rôle de Lady Violet Bridgerton

Jonathan Bailey comme Anthony Bridgerton

Simone Ashley comme Kate Sharma

Julie Andrews comme la voix de Lady Whistledown (narratrice)

Phoebe Dynevor comme Daphné Bridgerton

Luke Newton comme Colin Bridgerton

Nicola Coughlan dans le rôle de Penelope Featherington

Claudia Jessie comme Eloïse Bridgerton

Florence Hunt comme Hyacinthe Bridgerton

Adjoa Andoh comme Lady Danbury

Joanna Bobin comme Lady Cowper

Harriet Cains dans le rôle de Philippa Featherington

Bessie Carter dans le rôle de Prudence Featherington

Ruby Stokes dans le rôle de Francesca Bridgerton

Will Tilston dans le rôle de Gregory Bridgerton

Polly Walker comme Lady Portia Featherington

Jessica Madsen comme Cressida Cowper

Kathryn Drysdale comme Geneviève Delacroix

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi la véritable identité de Lady Whistledown a-t-elle été révélée si tôt dans « Bridgerton » ?

Les Bridgerton seront de retour pour la troisième saison, Francesca aussi ? (Photo : Netflix)

La troisième saison de « Bridgerton” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais il est fort probable que les nouveaux épisodes arrivent sur la plateforme de streaming début 2023.

En réalité, Shonda Rhimes assuré: « Nous travaillons déjà sur la saison 3 afin que nous puissions avoir un temps plus court entre les saisons”.

PLUS D’INFORMATIONS: Quel âge ont chacun des frères de « Bridgerton » ?

Qu’adviendra-t-il de Queen Charlotte dans la troisième saison de « Bridgerton » ? (Photo : Netflix)

COMBIEN DE SAISONS AURA « BRIDGERTON » ?

La série Netflix est l’une des productions les plus populaires de ces derniers temps, car à chaque saison, elle raconte une histoire différente qui ne s’écarte pas de l’intrigue originale.

De plus, comme chaque épisode est basé sur chacun des frères, on s’attendrait à ce qu’il y ait huit saisons. Cependant, ce ne serait pas le cas. Connaître les raisons ICI.

PLUS D’INFORMATIONS: Que signifie le changement de la saison 3 pour Benedict dans « Bridgerton » ?

PLUS D’INFORMATIONS SUR « BRIDGERTON »

POURQUOI FRANCESCA A-T-ELLE QUITTÉ LA SAISON 2 DE «BRIDGERTON»?

Chris Van Dusen a expliqué à TVLine que Ruby Stokes avait dû partir en raison d’un engagement antérieur dans une autre série télévisée. Netflix. Il s’agit de « Lockwood & Co.», une série de thrillers surnaturels écrite par Jonathan Stroud et mettant en vedette Cameron Chapman et Ali Hadji-Heshmati.

« J’aime Francesca, mais nous l’avons perdue au milieu de la saison 2« , a déclaré le showrunner de »Bridgerton” au médium susmentionné. « Après avoir épuisé toutes les autres options, il a malheureusement dû partir pour des raisons indépendantes de notre volonté. Peut-être que la saison 3 sera le charme”. PLUS DE DÉTAILS ICI.

PLUS D’INFORMATIONS: Combien de temps s’écoule entre les saisons 1 et 2 de « Bridgerton » ?

Ruby Stokes dans le rôle de Francesca dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

COMMENT S’EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIMON DANS « BRIDGERTON » 2 ?

Dans une interview avec TVLine, producteur exécutif Chris VanDusen a noté que la présence du duc de Hastings se fait sentir. De plus, il a indiqué que l’absence de Simon n’a pas à être expliquée puisqu’il est simplement à la maison en train de remplir ses fonctions.

« Nous nous référons à Simon. Dans la première scène de la saison 2, Daphné mentionne qu’elle a laissé son mari et son bébé à la maison. [para estar allí para el debut de Eloise]. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné pour que Rege fasse partie de la saison deux, mais il sera toujours le duc de Bridgerton. Il ne va nulle part dans le show business. Et ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas qu’il n’y en a pas.« , il expliqua.

PLUS D’INFORMATIONS: Liste des pistes de la saison 2 de « Bridgerton »

Simon Basset sera mentionné dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)



POURQUOI « BRIDGERTON » 2 A-T-IL MOINS DE SCÈNES DE LIT ?

Contrairement à Simon (Regé-Jean Page) et Daphné (Phoebe Dynevor), Kate et Anthony ne peuvent pas donner libre cours à leur passion, car ce serait totalement inapproprié et ils trahiraient Edwina Sharma.

« Notre approche de l’intimité et du sexe dans la série est vraiment restée la même depuis la première saison. Toutes les scènes de sexe, chorégraphiées avec un coordinateur de l’intimité, servent un objectif bien plus important», a expliqué le showrunner de «Bridgerton”.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’arrive-t-il à Marina Thompson après la saison 2 ?

Anthony et Kate à la fin de la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

QUI SONT LES 15 ENFANTS DE LA REINE CHARLOTTE ?

En effet, dans la vraie vie, La reine Charlotte a eu 15 descendants, dont 13 ont vécu jusqu’à l’âge adulte.. La princesse Amelia, qui est mentionnée dans la série produite par Chris Van Dusen, était l’une d’entre elles, bien qu’elle soit décédée de la tuberculose à l’âge de 27 ans.

Les deux enfants qui n’ont pas atteint l’âge adulte étaient les princes Octavius ​​​​et Alfred, décédés de la variole à l’âge de quatre et deux ans, respectivement. PLUS DE DÉTAILS ICI.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Kate et Edwina s’appellent-elles « Bon » et « Didi » dans « Bridgerton » ?

QU’EST-IL ARRIVÉ À MARINA THOMPSON DANS LA SAISON 2 DE «BRIDGERTON»?

Au cours des deux premières saisons de la série d’époque, nous avons vu Marina Thompson cacher sa grossesse pour suivre son béguin et se marier Colin Bridgerton. Cependant, ses plans se sont effondrés lorsque son cousin Pénélope Featherton a dit la vérité dans la brochure Dame Whistledown.

Sachant qu’elle était enceinte, elle n’avait d’autre choix que d’oublier son véritable amour et de se marier Philippe Grue, le frère du défunt père de son fils, même s’il n’y aurait pas une si grande alchimie entre eux et tout porte à croire qu’ensemble ils ne seront pas heureux. Plus de détails ici.

PLUS D’INFORMATIONS: 10 choses que vous pourriez manquer de la saison 2 de « Bridgerton »

QUELLE EST LA POUSSIERE QUE LA REINE CHARLOTTE SUCE ?

La substance pulvérulente que le la reine charlotte C’est ce qu’on appelle le tabac à priser, un type de tabac obtenu après broyage des feuilles du plant de tabac. Il peut être combiné avec des épices et obtenir un goût et une odeur différents du tabac seul. Bien que le tabac ne soit pas illégal, il entraîne une dépendance et des risques pour la santé tels que le cancer.

Selon le journal Sévillecette substance était très populaire à l’époque de la Régence dans laquelle se déroule la fiction Netflix et au 18ème siècle, elle était utilisée par des personnes de toutes les classes sociales en Royaume-Uni. Mais que s’est-il passé lorsque la reine Charlotte a commencé à en consommer ? PLUS D’INFORMATIONS.

PLUS D’INFORMATIONS: Les indices qui annonçaient Colin et Penelope comme protagonistes de la saison 3

La reine Charlotte dans « Bridgerton » (Photo : Netflix)

QUI EST LE MARI D’EDWINA SHARMA DANS LES LIVRES « BRIDGERTON » ?

Dans Les livres de Bridgertonla Romans de Julia Quinnle caractère de Edwin Sharma elle l’épouse monsieur bagwell, un homme instruit d’une famille pas si riche. Cependant, chez cet homme, Edwina trouve un amour qui commence par le plaisir de la lecture et des discussions sur des questions intellectuelles.

Ainsi, dans la fiction de Quinn, Edwina se marie très amoureuse avec Bagwell et non avec le prince Friedrich, comme cela a été suggéré dans la série Netflix. Cependant, la production télévisuelle a connu de nombreux changements et cela pourrait arriver avec Edwina.

PLUS D’INFORMATIONS: La véritable histoire derrière Theo Sharpe et les radicaux politiques de « Bridgerton »