Examen du Gigabyte Aorus 17G: un véritable ordinateur portable de jeu incroyablement silencieux

L’ordinateur portable de jeu Aorus 17G de Gigabyte, avec ses pièces haut de gamme et son design anguleux, semble devoir être bruyant, mais ce n’est pas le cas. C’est incroyablement calme, en fait.

Comment calme? Sur son profil de ventilateur par défaut, nous avons enregistré l’ordinateur portable à à peine 38 dB. C’est à peine plus fort que le bruit de fond de notre bureau pendant la journée. Les voitures circulant dans la rue ont enregistré plus de bruit que l’Aorus 17G en boucle un test de résistance graphiquement intense. Nous avons entendu dire que les ordinateurs portables ultraportables produisent plus de bruit sous une charge que l’Aorus 17G pendant les jeux.

Cela peut gâcher un peu votre plaisir de savoir que Gigabyte a réussi cet exploit en réduisant d’un cran les performances du GPU mobile RTX 3080. Si vous voulez toujours la machine de jeu ultime, vous investirez dans une bonne paire d’écouteurs de jeu et vous accepterez un sèche-cheveux hurlant en forme d’ordinateur portable. Mais si vous souhaitiez que les ordinateurs portables de jeu ne soient pas si bruyants, l’Aorus 17G exauce votre souhait avec un compromis modeste.

Cette revue fait partie de notre tour d’horizon des meilleurs ordinateurs portables. Allez-y pour obtenir des informations sur les produits concurrents et comment nous les avons testés.

Conception, spécifications et fonctionnalités du Gigabyte Aorus 17G

Le design de l’Aorus 17G est fondamentalement le contraire des ordinateurs portables austères qui semblent gênés d’être capables de jouer. Il dispose d’un corps principalement en aluminium avec une utilisation en plastique économe. Sa conception est ce que vous pourriez appeler une prise de coins et recoins, avec de nombreux angles, entrées de ventilateur et orifices d’échappement. Bien qu’il n’y ait pas de bande RVB, les contours angulaires et le fond fortement ventilé crient à peu près au portable de jeu.

Alors faites les spécifications, que nous allons détailler ici.

CPU: Intel Core i7-10870H à 8 cœurs

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 avec 105 TGP et prise en charge de Dynamic Boost 2.0, Whisper Mode 2.0.

RAM: 32 Go de DDR4 / 3200

Espace de rangement: Disque SSD PCIe Kioxa M.2 de 1 To

Écran: Panneau de niveau IPS de 17,3 pouces à 300 Hz utilisant Nvidia Optimus

La mise en réseau: Intel Wi-Fi 6 AX200 avec Bluetooth 5.2 et Realtek 2,5 GbE

Taille et poids: 15,75 x 11 x 1 pouces; 6,1 livres (ajoutez 1,8 livre supplémentaire pour le bloc d’alimentation de 230 watts)

Ports: Voir les photos ci-dessus et ci-dessous. Le côté droit vous offre un port HDMI pleine taille, miniDisplayPort, Thunderbolt 3, SuperSpeed ​​USB 5 Gbps (USB-A) et un port de charge dédié pour le bloc d’alimentation de 230 watts. Le côté gauche vous offre deux autres ports SuperSpeed ​​USB 5 Gbps (USB-A), une sortie audio analogique et un port micro analogique, ainsi qu’un lecteur SD UHS-II et un port Ethernet 2,5 Gigabit.

Quelques fonctionnalités intéressantes que vous ne voyez pas autant ces jours-ci sont le HDMI 2.0 pleine taille et le port miniDisplayPort 1.4. Alors que le port Thunderbolt 3 est connecté à la carte graphique intégrée Intel, le HDMI et le miniDisplayPort sont directement raccordés à la carte GeForce RTX 3080. Cela n’aura pas d’importance pour beaucoup, mais pour les utilisateurs de VR, c’est un incontournable. Les systèmes VR plus anciens utilisent HDMI, mais les systèmes plus récents tels que Valve’s Index nécessitent DisplayPort.

Nous soupçonnons cependant que le PDG de Gigabyte est un gaucher, car le connecteur d’alimentation de la brique de 230 watts est sur le côté droit, ce qui ne manquera pas de mettre en colère les joueurs droitiers. Heureusement, Gigabyte utilise un câble avec un coude à 90 degrés, donc ce n’est pas trop intrusif.

Clavier et trackpad

Le trackpad de l’Aorus 17G est une charnière de piano lisse en verre, ce qui signifie qu’il est articulé plus près du clavier et plus difficile à enfoncer dans cette zone. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales Windows Hello intégré et est compatible avec le pavé tactile Microsoft Precision. Le trackpad semble un peu petit pour la taille de l’ordinateur portable, mais il a fonctionné correctement.

Gigabyte renforce la productivité avec un pavé numérique à 10 touches et des touches de curseur en T inversé de taille normale. Les personnes formées à l’art sombre de la comptabilité doivent cependant noter que la clé à dix touches utilise la disposition du téléphone, plutôt que la disposition de la calculatrice plus utile qui placerait la touche «0» sous le «1».

Le clavier RVB par touche est doté de commutateurs mécaniques Omron sur l’Aorus 17G.

Le clavier dispose d’un éclairage par touche et de commutateurs mécaniques Omron, qui offrent un joli et profond 2,5 mm de course et un point d’actionnement de 1,6 mm. Beaucoup pensent que les commutateurs mécaniques fonctionnent mieux pour les jeux, mais dans tous les cas, le son cliquable des commutateurs Omron de l’Aorus 17G a fait plaisir à nos oreilles. Ils sonnent et se sentent nets, avec un joli claquement lorsqu’ils se libèrent.

Haut-parleurs et webcam

La caméra a une résolution 720p assez typique, avec une couverture de diapositive physique et une qualité d’image moyenne. Il est cependant monté sous l’écran, ce qui donne à vos collègues une vue imprenable sur vos narines et votre double menton.

La qualité des haut-parleurs est meilleure que celle que nous avons entendue dans les ordinateurs portables de jeu fins et légers, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Pourtant, le fait que vous puissiez entendre ces enceintes médiocres sur les fans est un triomphe pour l’Aorus 17G. En parlant de ça …

Pourquoi le Gigabyte Aorus 17G est si silencieux

Les ordinateurs portables de jeu ont la réputation d’être bruyants, car il faut beaucoup de refroidissement pour garder un processeur et un GPU assidus en ligne pendant les jeux intensifs. Ces systèmes de refroidissement ont eu tendance à s’appuyer fortement sur les ventilateurs pour aspirer l’air frais et expulser l’air chaud, et ces ventilateurs peuvent devenir bruyants. C’est pourquoi les tonalités feutrées du Gigabyte Aorus 17G sont si surprenantes – et pourquoi nous avons dû y regarder de plus près.

Nous avons réglé le GPU de l’ordinateur portable sur son paramètre «Boost», qui l’exécute plus que le stock, et laissé le processeur sur son profil normal, puis avons exécuté le test de résistance de 3DMark sur l’Aorus 17G. Nous avons mesuré le son avec notre sonomètre calibré placé à un angle de 45 degrés, à deux pieds de la charnière de l’ordinateur portable. C’est à peu près la hauteur de la tête.

Nous préparons généralement nos oreilles pour les sons hurlants après 10 ou 20 minutes de chargement graphique. Le ventilateur démarre avec l’Aorus 17G, mais le bruit ne dépasse jamais 38 dB. Nous pourrions boucler 3DMark Time Spy 40 ou 100 fois, et cela ne changerait pas.

Parce que la température ambiante est importante, notez que la plupart de nos tests ont été effectués dans une pièce dont la température variait de 70 à 74 degrés Fahrenheit. Par une journée à 85 degrés, nous soupçonnons que l’Aorus 17G pourrait faire un peu de bruit, mais d’autres ordinateurs portables que nous avons testés dans le même climat ont donné un coup de pied beaucoup plus fort à leurs fans presque immédiatement. À titre de comparaison, l’Asus ROG Flow X13, qui est en fait plus silencieux que la plupart des ordinateurs portables avec sa configuration eGPU RTX 3080 personnalisée, a poussé 48 dB.

Gigabyte atteint le silence en associant le Core i7-10870H à 8 cœurs à une puissance graphique totale (TGP) inférieure de 105 watts pour le GPU GeForce RTX 3080. Les vendeurs d’ordinateurs portables peuvent personnaliser le TGP, et nous en avons vu la plupart dans la gamme de 155 watts. Utiliser un RTX 3080 de faible puissance signifie renoncer à certaines performances, mais quelle est la question.

Performances du processeur Gigabyte Aorus 17G

Tout d’abord, nous allons examiner les performances du processeur. Le Core i7-10870H de 10e génération d’Intel est toujours construit sur l’ancien processus 14 nm de la société, mais parmi les processeurs Intel pour ordinateurs portables à 8 cœurs, c’est en fait une très bonne partie. Sur le papier, c’est essentiellement l’équivalent de la précédente puce Intel Core i9-9980HK haut de gamme, avec une horloge de suralimentation de 5 GHz.

Une grande partie de l’éclat des puces de classe H d’Intel s’est estompée avec l’apparition des puces Ryzen 5000 d’AMD, qui viennent enfin avec des options de GPU haut de gamme. Vous pouvez le voir ci-dessous dans les résultats exécutant Cinebench R15 de Maxon sur divers ordinateurs portables. Cinebench est un test de modélisation 3D, et le test multithread favorise les puces avec plus de cœurs de processeur. Alors que l’Asus ROG Flow X13, propulsé par Ryzen 5000, remporte le prix, les performances de l’Aorus 17G sont toujours assez bonnes. En fait, il est très proche de l’Acer Predator Helios 700 beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd (11 livres), juste au-dessus dans le tableau.

IDG Le Gigabyte Aorus 17G a affiché un score solide dans le test multithread de Cinebench R15, collant à proximité d’ordinateurs portables beaucoup plus grands et plus lourds. Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Nous exécutons également Cinebench en utilisant un seul thread pour évaluer les performances de la majorité des applications grand public qui n’utilisent qu’un seul cœur de processeur. À part les dernières puces Ryzen 5000, la plupart de ces ordinateurs portables se rapprochent les uns des autres, avec de petites différences que vous ne remarquerez probablement jamais.

IDG En performance mono-thread, le Gigabyte Aorus 17G tombe à nouveau près de l’avant du pack. Des barres plus longues indiquent de meilleures performances.

Notre dernier test axé sur le processeur utilise l’utilitaire gratuit HandBrake (version 0.9.9) pour stresser le processeur sur une tâche de longue durée: le transcodage d’un fichier MKV 1080p 30 Go pour une utilisation sur une tablette Android. L’Aorus 17G fonctionne bien, avec l’Asus ROG Flow X13 et sa puce Ryzen 9-5980HS à 8 cœurs. Le plus rapide, bien sûr, est le processeur de bureau à 8 cœurs de l’Alienware Area 51M R1.

IDG Le Gigabyte Aorus 17G affiche à nouveau l’un des meilleurs scores et, dans l’un de nos tests les plus éprouvants thermiquement, un hommage à son savant équilibre entre performances et gain de chaleur. Les barres plus courtes sont meilleures.

Qu’en est-il des performances de jeu? Découvrez sur la page suivante.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂