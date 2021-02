Après avoir fabriqué une armure de bronze, l’étape suivante consiste à créer un ensemble complet de fer afin que vous puissiez survivre assez longtemps pour affronter des ennemis plus coriaces dans les biomes des marais et des montagnes.

Comment fabriquer une armure de fer à Valheim

Pour fabriquer une armure de fer Valheim, vous aurez besoin des ressources suivantes ci-dessous et d’une forge de niveau deux construite.

Une fois que vous avez les matériaux énumérés ci-dessus, vous pouvez créer une armure de fer avec les ressources suivantes ci-dessous.

Comment faire du courrier en écailles de fer à Valheim

Voici la quantité exacte de lingots de fer et de peaux de cerf dont vous aurez besoin pour fabriquer une pièce de courrier en écailles de fer Valheim. Une fois fabriqué, il vous fournira 14 armures et plus lorsque vous l’améliorerez.

Comment faire des grèves de fer à Valheim

Voici la quantité exacte de lingots de fer et de peaux de cerf dont vous aurez besoin pour fabriquer un morceau de cretons de fer dans Valheim. Une fois fabriqué, il vous fournira 14 armures et plus lorsque vous l’améliorerez.

Comment fabriquer un casque en fer à Valheim

Voici la quantité exacte des deux ressources dont vous aurez besoin pour fabriquer un casque de fer à Valheim. Une fois fait, il vous fournira un total de 14 armures, et plus si vous l’améliorez.

Après avoir créé un ensemble complet d’armures de fer, vous obtiendrez un niveau d’armure total de 42; mais ne vous arrêtez pas là, comme si vous amélioriez chaque pièce de l’armure de fer, vous augmenterez encore plus ce niveau d’armure. Cela dit, voici tout ce dont vous aurez besoin pour améliorer complètement chaque pièce d’armure de fer.

Comment mettre à niveau Iron Scale Mail au niveau deux

Cinq fer

Forge de niveau trois

Comment mettre à niveau Iron Scale Mail au niveau trois

Comment mettre à niveau Iron Scale Mail au niveau quatre

Comment améliorer Iron Greaves au niveau deux

Cinq fer

Forge de niveau trois

Comment améliorer Iron Greaves au niveau quatre

Comment améliorer Iron Greaves au niveau trois

Comment améliorer un casque de fer au niveau deux

Cinq fer

Forge de niveau trois

Comment améliorer un casque de fer au niveau trois

Comment améliorer un casque de fer au niveau quatre

Une fois que vous aurez entièrement amélioré votre ensemble d’armure de fer, vous obtiendrez un nouveau niveau d’armure de 61; c’est le niveau d’armure idéal dont vous aurez besoin pour survivre à la plupart des biomes de niveau intermédiaire du jeu.

Une fois que vous aurez entièrement amélioré votre ensemble d'armure de fer, vous obtiendrez un nouveau niveau d'armure de 61; c'est le niveau d'armure idéal dont vous aurez besoin pour survivre à la plupart des biomes de niveau intermédiaire du jeu.