Oui, vous pouvez faire cuire un steak juteux dans votre friteuse à air – voici comment

J’ai toujours été fan des friteuses à air, mais après avoir récemment mis à niveau la friteuse à air de notre cuisine en un modèle Ninja à double face qui cuit à deux températures différentes et qui est magnifique assis sur le comptoir de ma cuisine, mon mari et moi nous sommes retrouvés des repas à l’air libre plus que jamais.

Nous rôtissons des pommes de terre et des saucisses pour le dîner, nous préparons des sandwiches Chick-fil-A imitant le fameux « poulet sac rouge » d’Aldi, et plus récemment, Andrew, mon mari, un grand amateur de viandes grillées et fumées, a demandé: « Pensez-vous Je pourrais faire cuire un steak dans la friteuse à air? «

En rapport

Je crois qu’il n’y a rien qu’une friteuse à air ne puisse faire, alors je lui ai dit de vérifier TikTok, où j’apprends presque tout ce que je veux savoir sur la cuisine ces jours-ci.

Effectivement, nous avons trouvé de nombreuses vidéos décrivant comment faire cuire un steak dans la friteuse à air, avec des résultats qui semblaient assez délicieux pour que nous puissions l’essayer nous-mêmes.

Immédiatement avant la friture à l’air, nous aimons ajouter un mélange à base de sel sur les deux côtés de nos steaks. Terri Peters

Nous avons déjà cuisiné des steaks dans notre nouvel appareil préféré à plusieurs reprises, des faux-filet marbrés qui coulent de jus après la cuisson aux bouchées de bifteck qui prennent un croustillant frit lorsque nous les jetons dans la friteuse à air pour le dîner.

Chaque tentative a été savoureuse et tendre, mais notre coupe préférée à frire jusqu’à présent a été un steak de New York.

J’ai demandé à mon mari de partager toutes les leçons qu’il a apprises en préparant des steaks dans notre friteuse à air comprimé, et son plus gros conseil était de penser différemment de ce que vous feriez si vous grilliez ou poêliez votre viande.

«Normalement, vous mettez du sel et du poivre sur un steak pendant un peu avant de le cuire, pour attirer une partie de l’humidité à la surface», a-t-il dit, «mais cette humidité se transforme en vapeur dans une friteuse à air et le steak a gagné» t obtenir cette caramélisation brune et croustillante à l’extérieur de cette façon. «

Cuire les steaks à 400 F pendant environ six minutes – plus longtemps si vous voulez une cuisson au-delà de sa cuisson moyenne. Terri Peters

Au lieu de cela, quand il fait frire notre steak à l’air, Andrew essuie les steaks avec une serviette en papier et les enduit d’un mélange à base de sel (notre préféré est un mélange McCormick que j’ai acheté sur Amazon qui comprend du sel rose, du poivre et de l’ail.)

Mon chef à domicile recommande également de laisser les steaks revenir à température ambiante pendant environ une heure avant la cuisson.

En rapport

Il est également important de préchauffer la friteuse à air, lui permettant de fonctionner sans rien à l’intérieur pendant environ cinq minutes, réglée à la chaleur maximale. Ensuite, il est temps de cuisiner.

Tout d’abord, vaporisez de l’huile d’olive ou un aérosol de cuisson de chaque côté du steak pour aider l’extérieur croustillant.

Pour un steak mi-saignant (notre préférence), cuire à 400 F pendant environ six minutes. (Mon mari suggère d’ajouter une minute supplémentaire pour chaque niveau de cuisson que vous préférez.)

Lorsque la friteuse à air a fini de faire sa magie, placez les steaks dans du papier d’aluminium et laissez-les reposer pendant 5 à 10 minutes sur le comptoir.

Qui a besoin d’un gril? Avec ce délicieux steak, nous prévoyons de faire cuire le steak dans la friteuse à air tout l’été. Terri Peters

Puis, comme toujours, tranchez la viande dans le sens contraire des fibres et préparez-vous à déguster un steak savoureux, fondant dans la bouche avec une croûte croustillante à l’extérieur et la quantité parfaite de rose à l’intérieur.

Comme pour tout ce que nous avons cuisiné dans notre nouvelle friteuse à air, tout le monde dans ma famille a été ravi du résultat. À l’approche de l’été en Floride, où je vis, nous avons déjà proclamé cet été la friteuse à air, où nous cuisinerons avec elle aussi souvent que possible plutôt que de chauffer notre cuisine avec la cuisinière et le four.

Je peux le voir maintenant: un été plein de tendres steaks frits à l’air accompagnés de «côtes» de maïs croustillantes frites à l’air. Cela ne peut pas venir assez tôt.

En rapport: