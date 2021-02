Lexus IS 500 F Sport Performance. Ce n’est pas un IS F, mais il a un V8 atmosphérique

Nous pouvons dire adieu trop tôt au Lexus V8 atmosphérique. La marque japonaise a récemment dévoilé le nouveau Lexus IS 500 F Sport Performance, la version (pour l’instant) plus puissante et sportive de sa plus petite berline.

Sous le capot se trouve le même V8 atmosphérique d’une capacité de 5,0 l que nous avons déjà «goûté» dans le cabriolet LC 500 le plus grand et le plus exclusif, un modèle que Diogo a eu l’occasion d’explorer en Espagne il y a quelque temps. Ce sont les mêmes 477 ch à 7100 tr / min et 535 Nm à 4800 Nm… et un son glorieux.

Il partage la mécanique non seulement avec le LC 500, mais aussi avec un digne membre de la ligne F, le coupé RC F. Cependant, l’IS 500 F Sport Performance n’est pas le successeur de l’IS F.

En effet, la nomenclature «F Sport Performance» représente une première pour le constructeur, étant un nouveau niveau dans la hiérarchie des performances de Lexus, qui se positionne sous le tout-puissant «F» et bien au-dessus du «F Sport» (qui n’est plus qu’un niveau d’équipement).

Oui… cela signifie qu’il semble y avoir de la place pour une IS F «pure», positionnée au-dessus de cette IS 500 F Sport Performance. Et si cela vient déjà avec un V8 atmosphérique d’environ 500 chevaux, quel genre d ‘«animal» pourrait être l’IS F?

Laissant de côté les spéculations possibles, la nouvelle Lexus IS 500 F Sport Performance voit son V8 atmosphérique couplé à une transmission automatique à huit rapports – la même que d’autres IS, comme la 350 – qui envoie toute la puissance du V8 atmosphérique aux roues arrière. , et il y a un différentiel autobloquant Torsen. De quoi lancer le 1765 kg jusqu’à 96 km / h (60 mph) en 4,5 secondes.

En plus du différentiel autobloquant, il apporte une suspension adaptative, une direction avec un calibrage spécifique et un «petit coup de main» de Yamaha qui a apporté un amortisseur haute performance pour l’essieu arrière. Lexus promet à la fois agilité et stabilité à haute vitesse et confort à basse vitesse.

La nouvelle proposition japonaise apporte des roues de la série 19 ″ développées par Enkei qui sont plus légères de 0,45 kg et 0,9 kg (respectivement d’avant en arrière) que celles correspondant aux modèles de la ligne F Sport. Le système de freinage a également été amélioré avec des disques avant en aluminium de 14 pouces de diamètre et 12,7 pouces à l’arrière.

La révélation du nouveau Lexus IS signifiait la fin de sa commercialisation en Europe, ses faibles ventes étant la principale raison du départ. Par conséquent, nous ne verrons pas non plus cet IS avec un V8 atmosphérique énorme et charismatique à travers le «vieux continent».