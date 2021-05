Secretlab: Nouvelle table de jeu présentée

La marque est bien connue Secretlab en particulier pour leurs chaises de jeu. Ceux-ci sont disponibles dans des designs classiques, mais aussi en éditions spéciales League of Legends ou alors jeu des trônes. Afin que vous puissiez étendre votre équipement avec style, un nouveau a maintenant été ajouté Table de jeu présenté.

Secretlab: c’est la nouvelle table de jeu

La table porte le nom Magnus et se caractérise par ce armature en métal en dehors. Ce n’est pas seulement pour le look, mais aussi pour l’optimisation: divers accessoires sont disponibles avec lesquels vous pouvez adapter la table à vos besoins. Tout est très simple magnétique attacher, mais a aussi son prix.

La table de jeu est 73,5 centimètres de haut et peut être rallongé de 2 cm supplémentaires. La version standard mesure 150 cm de large et 70 cm de profondeur, mais une version plus petite de 120 cm suivra également.

Il y a aussi une étagère sous le plateau de la table où vous pouvez cacher tous les câbles. Dans l’ensemble, la table Secretlab peut supporter des charges allant jusqu’à 100 kilogrammes.

Une table attirante

Si vous faites sans aucun accessoire, le bureau Magnus vous coûtera 449 euros. Des coûts supplémentaires pour le tapis en option, une meilleure gestion des câbles ou des lumières RVB viendraient en plus de cela. Les précommandes actuelles devraient être envoyées d’ici le 19 mai.

Pour un tel prix, vous devez vous demander s’il vaut la peine d’acheter, d’autant plus que la table n’est pas réglable en hauteur, sauf pour la petite marge. Cependant, le principe de l’aimant pour les accessoires est très pratique et qui déjà une chaise de jeu peuvent également être intéressés par cela.