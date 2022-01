« L’élue », aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

« L’élu » (« Chosen » en anglais) est une série danoise de Netflix créé par Jannik Tai Mosholt, Ida Maria Rydén, Kaspar Munk et Christian Potalivo, et avec Malaika Berenth Mosendane, Andrea Heick Gadeberg et Andreas Dittmer.

La fiction, qui présente également des performances d’Albert Rudbeck Lindhardt, Mohamed Djeziri, Magnus Juhl Andersen, Anders Heinrichsen, Línea Kruse, Henrik Prip, María Luisa Wille et Ken Vedsegaard, se déroule à Middelbo, une ville dont l’histoire a changé il y a 17 ans, quand Une météorite est tombée.

Selon le synopsis officiel de Netflix, le monde d’une jeune fille de 17 ans change radicalement lorsqu’elle et ses amis découvrent la vérité troublante qui se cache dans sa petite ville danoise.

Les six épisodes de la première saison de « L’élue» ne sont disponibles sur la plateforme de streaming qu’à partir du jeudi 27 janvier 2022, mais les utilisateurs réclament déjà un second opus.

« THE CHOSEN », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir des nordiques, mais apparemment dans le dernier chapitre, Emma a encore beaucoup à découvrir sur elle et son espèce, ce qui pourrait arriver dans une nouvelle saison.

Dans le dernier épisode de « L’élue», Emma finit par accepter la vérité sur son origine. Pendant ce temps, Mads aide Astraeus dans la recherche d’Emma et Lukas, Frederik et Marie doivent choisir leur camp.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur une éventuelle deuxième série d’épisodes, la voie est prête pour approfondir la guerre dont Adrián a parlé et la mission de Lukas.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Que va-t-il advenir d’Emma après la fin de la première saison de « L’élue » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « THE CHOSEN » SERA-T-ELLE PREMIÈRE?

Oui Netflix renouvelle »L’élue » pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en 2023.