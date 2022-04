5 grandes révélations de la bande-annonce de la saison 5 de « The Marginal »

Après le fin choquante de l’épisode précédent à partir de « la frange”, fans de la série argentine acclamée de Netflix Ils attendent avec impatience la cinquième saison, car ce sera la dernière et définira le destin de Diosito, Mario Borges et Pastor.

Juan Minujin, Nicolás Furtado, Gerardo Romano et Claudio Rissi reviennent pour la dernière saison qui débutera le 4 mai. Ils sont rejoints par Maite Lanata en tant que Luna Lunati, María Leal en tant que juge María Virginia Piñeyro et Jorge Prado en tant que Medina, chef des Renacidos.

« La cinquième saison est tout autre chose. Et c’est le dernier. Ça vient très intéressant« , avancement Nicolas Furtado à La Nation. Mais que pouvez-vous attendre de la fin de « La frange” ? Pour l’instant, ce sont quelques révélations de la première bande-annonce.

RÉVÉLATIONS DE LA BANDE-ANNONCE DE « EL MARGINAL » 5

1. Le destin de Diosito

Après s’être échappé de Puente Viejo, Diosito tente de rester à l’écart de la ville pour éviter d’être à nouveau capturé, mais continue de commettre des crimes. Bien que Gladys (Ana Garibaldi), l’épouse de Mario Borges, tente d’entrer en contact avec Juan Pablo, il préfère continuer seul, d’autant plus qu’il a découvert que celui qu’il croyait être son frère était en réalité son père.

Diosito s’échappe de la police dans la cinquième saison de « El marginal » (Photo : Netflix)

2. Le livre du berger

Apparemment dans la bande-annonce de la cinquième saison de « la frange», après son retour à Puente Viejo, le pasteur (Juan Minujín) commence à écrire un livre pour mettre des mots sur ce qui lui est arrivé et atténuer l’enfer qu’il vit. « La vraie liberté est dans la tête. La vraie punition n’est pas dans le corps mais dans l’âme », assure Miguel Palacios.

Pastor parle à César dans la cinquième saison de « El marginal » (Photo : Netflix)

3. Avocat du pasteur

Alors que la juge María Virginia Piñeyro compliquera la vie de Pastor, Luna Lunati, la jeune femme que Miguel Palacios a sauvée de sa captivité à San Onofre dans la première saison de la série télévisée argentine Netflix elle revient, mais cette fois en tant qu’avocate qui sera d’une grande aide pour le partenaire d’évasion de Diosito.

Luna Lunati aidera Pastor dans la cinquième saison de « El marginal » (Photo : Netflix)

4. Mario Borges et les revenants

Après avoir perdu Diosito et l’un de ses hommes de confiance, Mario Borges (Claudio Rissi) est frustré par le confinement, alors il le fait savoir à Gladys. Mais il doit réagir s’il veut garder le contrôle de la prison. Surtout, après avoir passé un marché avec Medina (Jorge Prado), chef des Renacidos, un gang de religieux de Puente Viejo qui perçoit une « dîme » obligatoire auprès des détenus.

Medina avec Bardo dans la cinquième saison de « El marginal » (Photo : Netflix)

5. La confrontation sur Puente Viejo

Bien que Puente Viejo ait un nouveau directeur, Antín (Gerardo Romano), les conflits de pouvoir se poursuivent. Une fois de plus, Borges, James (Daniel Pacheco) et Bardo (Ariel Staltari) affrontent César et le Sub21. Qui restera debout ?