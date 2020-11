Événement de novembre: Apple pourrait montrer ces 7 innovations

« Encore une chose »: avec cette devise, Apple vous invite à un autre événement de lancement le 10 novembre – le troisième d’ici trois mois. Voici ce qu’Apple pourrait révéler avant la fin de l’année.

Apple a déjà montré de nouveaux iPhones, de nouveaux iPad et de nouvelles Smartwatches au cours des trois derniers mois. Alors, que pourrait-il y avoir derrière le « Encore une chose » que l’entreprise souhaite présenter lors de son événement du 10 novembre à 19h? Plusieurs produits sont remis en question, mais une innovation matérielle et une innovation logicielle sont considérées comme définies. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des annonces possibles, y compris une évaluation de la probabilité.

Mac avec processeurs Apple Silicon

On ne sait pas encore dans quels modèles de Mac Apple utilisera les puces de silicium en premier (illustré ici: le MacBook Pro 2020 13 pouces).

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple travaille depuis un certain temps sur des processeurs internes pour ses Mac. Lors de l’événement Apple en novembre, le moment est venu – et le premier Mac doté d’une puce silicone Apple sera présenté. Lors de la WWDC cet été, la société a annoncé qu’elle présenterait cette année un modèle correspondant avec un processeur ARM. Apple veut inaugurer la transition des puces Intel vers Apple Silicon dans ses ordinateurs Mac.

Le nom Apple Silicon est un développement ultérieur des processeurs A basés sur la technologie ARM qu’Apple utilise depuis des années dans les iPhones et iPads. Ces puces devraient désormais également augmenter les performances et l’efficacité des Mac grâce à de meilleurs matériels et logiciels réseau. Cela ouvre également la voie à des applications universelles qui s’exécutent sur tous les appareils Apple.

Bien que la présentation officielle d’Apple Silicon soit considérée comme sûre, on ne sait toujours pas dans quels Mac les nouveaux processeurs seront utilisés pour la première fois. Au départ, des lignes de produits moins chères telles que le MacBook Air ou un nouveau MacBook 12 pouces ont été discutées. D’autres sources ont spéculé sur un MacBook Pro 13 pouces et un iMac 24 pouces avec une puce de silicium Apple.

Probabilité: 99 pour cent

macOS Big Sur

Avec les nouveaux Mac, Apple pourrait également présenter le macOS Big Sur fini.

Qu’est-ce qui conviendrait mieux à la présentation des nouveaux Mac que la présentation de la version finale de macOS Big Sur? Les utilisateurs d’Apple ont pu tester la version bêta publique du nouveau système d’exploitation depuis août, dont la conception est plus proche d’iOS. Le centre de contrôle en particulier rappelle clairement la version sur iPhone et iPad. De plus, le navigateur interne Safari apporte quelques innovations, par exemple un aperçu des sites Web et un rapport de protection des données.

La version bêta 11 est actuellement disponible. Étant donné que Big Sur est étroitement lié aux nouvelles puces de silicium d’Apple et qu’Apple publie généralement de nouvelles versions de macOS vers la fin de l’année, l’événement Apple de novembre semble être un candidat approprié.

Probabilité: 90 pour cent

AirTags

Avec les soi-disant AirTags, Apple souhaite vous aider à trouver rapidement et facilement des objets égarés. Vous attachez le petit bouton à n’importe quel objet et pouvez ensuite le localiser sur l’iPhone à l’aide de l’application Find My. La technologie Apple serait jusqu’à 100 fois plus précise que la technologie du concurrent Tile. Apparemment, Apple fonctionne avec une sorte de réalité augmentée, de sorte que la position de l’objet soit spécifiée dans l’application avec une précision allant jusqu’à cinq centimètres. En conséquence, les AirTags seront probablement plus chers que les produits concurrents.

Cependant, au début du mois d’octobre, il y avait des spéculations selon lesquelles Apple aurait reporté le lancement des AirTags à 2021. Cependant, vous ne devriez pas encore complètement effacer le gadget pratique. Après tout, Apple est susceptible d’avoir beaucoup mis en œuvre pour mettre les petits boutons sur le marché à temps pour les affaires de Noël 2020.

Probabilité: 50 pour cent

Studio AirPods

Les écouteurs circum-auriculaires ont jusqu’à présent été absents de la gamme AirPods.

Quiconque achète des AirPod choisit des écouteurs intra-auriculaires. À l’avenir, cependant, les clients Apple pourraient avoir le choix – Apple serait en train de développer un modèle supra-auriculaire pour le segment premium. L’AirPods Studio devrait offrir la même qualité audio que les modèles intra-auriculaires et disposer également de la technologie de suppression du bruit et du mode de transparence des AirPods Pro à bord. Comme les modèles AirPods précédents, les écouteurs supra-auriculaires devraient également prendre en charge Siri. En tant qu’argument de vente unique, les AirPods Studio pourraient avoir des composants magnétiques échangeables et ainsi permettre un ajustement individuel pour un plus grand confort. En termes de prix, les écouteurs premium coûteront 350 dollars.

Cependant, il a également été signalé que la production de masse avait été retardée. Pour l’événement d’octobre, lorsque Apple a annoncé le nouvel iPhone 12, les AirPods Studio n’étaient pas prêts. Mais peut-être à temps pour la présentation en novembre? Les écouteurs seraient bien sûr également un excellent cadeau de Noël qui devrait sensiblement augmenter les ventes d’Apple.

Probabilité: 40 pour cent

AirPods Pro Lite

Les AirPods Pro devraient avoir une ramification moins chère.

En plus de l’AirPods Studio, un autre nouveau modèle de casque est en discussion: on sait depuis le printemps qu’Apple travaille sur une version allégée des AirPods Pro. Ces écouteurs intra-auriculaires pourraient être situés entre les AirPods et les AirPods Pro – ils reprennent donc certaines des fonctionnalités premium de la version Pro, mais coûtent moins cher que le modèle haut de gamme, qui coûte près de 300 euros. On ne sait toujours pas si les écouteurs s’appelleront vraiment AirPods Pro Lite et si le développement est si avancé qu’Apple les annoncera lors de l’événement de novembre.

Probabilité: 30 pour cent

AirPods X

Un troisième modèle possible d’AirPods pourrait être basé sur le Beats X ou le Beats Flex (ici dans l’image). A lire : Insta360 One X2: une caméra deux-en-un de poche pour enregistrer des vidéos à 360 ° en résolution 5,7K

Apparemment, Apple prévoit même un troisième nouveau modèle d’AirPods: les parties auriculaires des AirPods X devraient être connectées les unes aux autres avec un câble, similaire au Beats X, ces écouteurs auraient une plus grande concentration d’entraînement. En termes de prix, le modèle X est susceptible de marquer l’entrée dans la gamme de produits AirPods. Cependant, à partir de la multitude de rumeurs sur les nouveaux modèles d’AirPods, il n’est pas clair si les AirPods Pro Lite et les AirPods X sont en fait des écouteurs différents – ou si la version X signifie en fait une deuxième variante du modèle de studio. c’est juste mieux adapté pour le sport.

Probabilité: 20 pour cent

Apple TV 6

Les fans d’Apple attendaient en vain un successeur de l’Apple TV 4K de 2017.

Un produit Apple qui n’a pas reçu de mise à jour matérielle depuis longtemps est l’Apple TV 4K de 2017. Apple publie généralement un nouveau modèle tous les deux à trois ans, il serait donc temps à nouveau en 2020. Au lieu d’une toute nouvelle boîte de streaming, nous ne devrions nous attendre qu’à une mise à jour de produit plus petite. La prochaine Apple TV devrait recevoir une nouvelle puce de la série A et se décliner en deux variantes de mémoire – 64 et 128 Go. Si la boîte fait une apparition à l’événement de novembre, elle ne sera probablement que très courte.

Probabilité: 10 pour cent