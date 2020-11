Le single «FDT (F * ck Donald Trump)» de YG & Nipsey fait des vagues

La chanson controversée a été un favori pour ceux qui s’opposent au président.

Le morceau a été publié pour la première fois en 2016, mais « FDT » ou « F * ck Donald Trump » de YG et Nipsey Hussle est devenu un incontournable tout au long de 2020. Avec les saisons continues de troubles civils et de manifestations – et ce qui semble être un jamais – Fin des élections de 2020 – « FDT » a refait surface en tant que chanson thème pour quiconque se trouve avoir de mauvais sentiments envers le président des États-Unis. le Toujours Brazy Le single a été critiqué par des infiltrés qui tentaient de perturber les rassemblements de Trump et « FDT » est devenu viral sur des applications de médias sociaux comme TikTok. Toute cette attention portée aux fans de YG et de Nipsey a provoqué une augmentation des flux, en particulier le jour des élections.

Neilson Barnard / Employé / Getty Images Selon Panneau d’affichage, FDT « est passé de 240 000 à 1 050 000 en flux à la demande au cours de la même période, soit une augmentation de 338%, selon Nielsen Music / MRC Data. » Avec la nouvelle que la Pennsylvanie et la Géorgie sont passées du rouge au bleu, donnant à l’ancien vice-président Joe Biden une petite avance sur Trump, on s’attend à ce que les flux pour « FDT » continuent de grimper. En septembre, YG a parlé de la création de la chanson controversée avec son défunt ami. «J’ai demandé à Nip, ‘Vous êtes sûr de vouloir éteindre ça?’», A dit YG au Los Angeles Times. «Il était comme, ‘Nous avons déjà des réactions négatives. Nous ne pouvons déjà pas faire ceci et cela et cela. Alors f – ça, faisons que ça vaut quelque chose.

