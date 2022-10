Velma, série de Mindy Kalling : HBO Max dévoile sa première affiche officielle

la plateforme de streaming hbo max vient de dévoiler la première affiche officielle de »Velma », la nouvelle série animée de Mindy Kaling pour les adultes qui donneront une touche beaucoup plus mature au »Scooby Doo ». Bien que l’image ne montre pas beaucoup d’informations, on peut voir le ton violent du programme, avec les lunettes emblématiques du personnage au sol couvertes de sang.

L’affiche a accompagné l’annonce que « Velma » aura son propre panel au New York Comic Con de cette année. La série a été annoncée en février 2021, avec la commande d’être un spin-off axé sur les adultes du dessin animé » Scooby Doo ». Velma Dinkley sera la voix de Kaling, une actrice connue pour son rôle dans »The Office » en tant que Kelly Kapoor.

Vous pourriez également être intéressé par : Gudetama, série Netflix : date de sortie et intrigue

« Velma » réinventera le personnage principal d’origine sud-asiatique et servira à raconter son histoire d’origine, bien avant ses aventures à travers le monde avec Fred, Daphné, Shaggy et Scooby. Le synopsis officiel de l’émission se lit comme suit:

« Velma » est une série comique animée pour adultes qui raconte l’histoire d’origine de Velma Dinkley, le cerveau oublié et sous-estimé du gang Scooby-Doo Mystery Machine. Une tournure originale et humoristique qui démasque le passé complexe et de l’un des mystères les plus aimés d’Amérique. solveurs, la productrice exécutive Mindy Kaling exprimera le personnage principal. charlie grandy, Howard Klein Oui S’inscrire ils agissent également en tant que producteurs exécutifs. »Velma » est produit par Warner Bros. Animation. »

C’est Kaling elle-même qui a présenté les premières images officielles de »Velma » à l’événement Upfronts de Découverte de Warner Bros. en mai dernier, montrant les scènes fortes que le spectacle aura avec le genre de mystères que Velma résoudra. Sur l’image partagée sur les réseaux sociaux, Velma et un groupe de passants sont vus en train de regarder le corps d’une fille dont la tête avait été coupée.

Vous pourriez également être intéressé par : Sonic Prime, série animée Netflix : bande-annonce et date de sortie

« Et pendant que nous parlons de nouvelles émissions féminines, je suis plus que ravie de partager avec vous ces photos de ma nouvelle comédie animée pour adultes Velma, qui est basée sur le personnage bien-aimé de Scooby-Doo », a déclaré Kaling au moment de la présentation.

» Donner à ce personnage emblématique une voix dans son histoire d’origine est un rêve devenu réalité. Comme vous pouvez le voir, Velma vient maintenant d’Asie du Sud. Et si les gens paniquent, je m’en fous. L’imagination de personne n’a jamais eu de problème avec un chien qui parle pour résoudre des mystères. Donc, un Velma de couleur marron convient. Je pense que nous pouvons tous y faire face. En tout cas, tu ne veux pas manquer ça… », a-t-il poursuivi.

»Velma » n’a pas encore de date de sortie, mais il arrivera exclusivement pour la plateforme HBO Max.