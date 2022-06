4 conseils pour vous aider à mieux dormir

Une autre nuit d’insomnie? Compter les moutons ne vous aide pas à vous endormir ? Essayez ces 4 conseils pour mieux dormir.

Photo : Kinga Cichewicz/Unsplash

Faire taire les pensées négatives

Il n’est pas surprenant que vous emmeniez au lit des problèmes tels que des soucis d’argent, des relations ou le stress au travail. Mais essayez de bannir toutes les pensées stressantes de votre esprit et de votre chambre. Nous ne voulons pas dire que vous devez mettre vos soucis de côté, mais vous y engager consciemment à un certain moment de la journée. Et l’accent est mis sur le « jour ». Si vous supprimez vos problèmes, ils ne disparaîtront pas dans les airs. Ils vous rattraperont lorsque vous n’aurez pas la possibilité de vous distraire activement.

Ne restez pas au lit

Si vous n’arrivez pas à vous endormir, sortez du lit. Pourquoi? Il y a un risque que le cerveau associe la période de repos à l’insomnie à long terme. Si vous ne vous endormez pas après 15 à 20 minutes, relevez-vous et faites quelque chose de relaxant, sinon ennuyeux. La tâche vous rend paresseux, vous vous fatiguez et vous pouvez dormir. Les tâches ménagères légères comme le tri du linge sont propices à la détente. Vous pouvez également mettre une chaise confortable près du lit, prendre un livre pas si excitant et lire quelques pages. Ne le rendez pas trop excitant, car vous ne pourrez plus vous rendormir !

Pas d’alcool avant le coucher

Trop de boissons après le travail peuvent avoir une influence négative sur votre sommeil. L’alcool réduit l’activité cérébrale et éteint le carrousel des pensées. Ainsi, vous vous endormez plus rapidement. Cependant, l’effet ne dure souvent pas, car la première moitié calme de la nuit est souvent suivie d’une seconde moitié agitée. C’est parce que votre corps a deux choses à faire : décomposer l’alcool et se régénérer. De plus, l’alcool augmente l’envie d’uriner et assèche le corps. Vous devez aller souvent aux toilettes la nuit ou vous avez soif, ce qui naturellement perturbe énormément votre sommeil.

Photo : Vinicius « amnx » Amano/Unsplash

Faites attention à votre biorythme

Si vous voulez bien dormir, équilibrez votre biorythme. De plus en plus de personnes sont assises dans des bureaux mal éclairés pendant la journée, prennent trop peu de pauses et ne reçoivent pas assez de lumière. Ça ne s’améliore pas le soir : vous êtes allongé sur le canapé pendant que la télé scintille. Le cycle artificiel de la lumière auquel vous êtes exposé vous empêche de dormir la nuit. Le manque d’exercice fait le reste pour un mauvais sommeil. Alors que faire? Prenez l’air pendant votre pause déjeuner. Même de petits exercices peuvent améliorer votre biorythme. Un éclairage tamisé le soir prépare votre corps au sommeil. Cela vous aidera à vous endormir plus rapidement.