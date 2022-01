Starz a créé la bande-annonce de la sixième saison d’Outlander avec Sam Heughan et Caitriona Balfe

Starz

La sixième saison de Étranger approche à grands pas et Starz vient de publier la première bande-annonce officielle des nouveaux épisodes. Sam Heughan et Caitriona Balfe apparaissent ainsi dans leurs meilleures versions. Voir!

© StarzSam Heughan et Caitriona Balfe dans Outlander

La sixième saison de Étranger C’est l’un des plus attendus par les fans. En effet, même si ce sera le plus court de toute l’histoire, il plongera dans des problèmes qui ne se sont jamais produits auparavant dans la vie des Frasers. Avec Sam Heughan Oui Caitriona Balfe une fois de plus dans la peau des protagonistes, la série basée sur les livres de Diana Gabaldón arrivera sur Starz le 6 mars et génère déjà toutes sortes d’attentes.

Après la fin tragique subie par Claire Fraser, le personnage de Caitriona Balfe, dans la cinquième saison de Étranger, les fans sont impatients de savoir ce qu’il adviendra de sa santé mentale et comment il va aller de l’avant. De son côté, Jamie, le personnage de Sam Heughan, doit se battre pour le bien-être de sa femme et aussi affronter une guerre en sachant qu’il est du mauvais côté.

Cela fait des mois que les enregistrements se sont terminés et, pour cette même raison, au-delà de la date de sortie, les fans étaient impatients de voir les premières images. Il y a quelques semaines, Starz a publié le premier teaser qui montrait ce qui allait arriver, mais il y a quelques heures à peine, il a publié la première bande-annonce officielle. Avec Heughan et Balfe, évidemment, comme protagonistes, cette bande-annonce a clairement indiqué que la nouvelle saison arrive avec beaucoup d’action.

Il convient de noter que la romance et l’affection entre tous les membres de Fraser’s Ridge seront évidentes, mais même ainsi, le chaos ne les laissera pas seuls. Au-delà de la guerre d’Indépendance à laquelle les Etats-Unis doivent faire face, l’arrivée de la famille Christie va bouleverser sa quiétude. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, Jamie et Claire se préparent à affronter la pire crise jamais vécue dans leur mariage.

Sans aucun doute, la sixième édition de Étranger Elle viendra changer tout le cours de l’histoire connue jusqu’à présent. Bien sûr, on ne sait toujours pas quand il pourra être vu dans le reste du monde via Netflix, mais compte tenu des temps de transmission à la télévision via Starz, il est probable qu’il arrivera dans la seconde moitié de cette 2022.

