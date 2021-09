Comment savoir sur quelle plateforme de streaming se trouve une série ou un film

Ces dernières années, les services de streaming se sont positionnés comme le principal divertissement des personnes dans la plupart des pays, puisque nous avons la possibilité d’avoir plusieurs titres de séries ou de films en un seul endroit, dans le confort de notre foyer. Une question récurrente des utilisateurs est de savoir où un contenu spécifique est disponible, et pour le savoir, nous vous invitons à savoir Regarde juste.

C’est un outil fondé par David Croyé en 2015, dans le but d’être une ressource pour le public, offrant un moteur de recherche inédit sur les plateformes, afin qu’ils découvrent où regarder une production sans avoir besoin de se connecter à un fournisseur. Dans un premier temps, il n’a été lancé que pour les États-Unis et Il est actuellement disponible dans plus de 50 pays, où il est utilisé par plus de 20 millions de personnes.

Uniquement en entrant sur son site officiel, auquel vous pouvez accéder en faisant Cliquez iciTous les services disponibles apparaîtront, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Dans le cas de l’Argentine, nous avons une rangée avec les logos de Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Star+, HBO Max, Paramount+, Crunchyroll, Quibit TV, MUBI, CINEAR et VIX, entre autres.







Il vous suffit de saisir la série ou le film que vous souhaitez voir dans le moteur de recherche et dans une section intitulée « Regarder maintenant », il vous montrera dans quels flux il se trouve et avec combien de saisons. De plus, il est complété par un guide dans lequel Vous pouvez voir sa note sur IMDb, de quel genre s’agit-il, combien de temps dure sa durée, le casting, le synopsis et ce que vous pouvez voir qui ressemble à votre recherche.

Une autre des fonctions les plus remarquables est celle de l’onglet « Nouveau » vous aurez un calendrier complet avec tout ce qui sort chaque jour sur toutes les plateformes et lorsque vous entrez le contenu, vous pouvez cliquer sur « Watchlist » pour avoir une liste personnelle. Finalement, il y aura des listes spéciales avec les meilleurs ou les plus regardés du moment comme une aide au cas où vous ne savez pas quoi voir.