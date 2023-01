The Last of Us : explication de pourquoi ils ont changé l’histoire de Bill et Frank dans la série

HBO Max

Le troisième épisode de The Last of Us tournait autour de la romance de Bill et Frank, qui n’est pas dans le jeu vidéo. Pourquoi avez-vous décidé de le dire de cette façon ?

© HBOThe Last of Us : explication de pourquoi ils ont changé l’histoire de Bill et Frank dans la série.

Un autre dimanche passa Le dernier d’entre nous sur l’écran de HBO et de son service de streaming HBO Max, et comme cela a été le cas ces dernières semaines, il a laissé les téléspectateurs de plus en plus piégés dans ses prémisses. L’épisode 3 de cette adaptation du jeu vidéo PlayStation avait pour centre d’attention l’histoire de bill et frankmais il y avait d’innombrables changements dans l’histoire originale et l’un des créateurs a expliqué pourquoi ils avaient pris cette décision.

« Tres longtemps » C’est ainsi que s’intitulait le troisième chapitre du programme, dans lequel on observe le changement le plus notable observé jusqu’à présent. Dans le jeu vidéo, Facture Il est très actif comme contrebandier et partage de longs moments avec Joel et Elliequi à un moment trouve Franc mort par un suicide apparent. Au fil des scènes, il est révélé qu’ils étaient homosexuels et qu’ils avaient été en couple, mais qu’ils n’avaient plus rien à se plonger l’un dans l’autre.

+Pourquoi ont-ils changé l’histoire de Bill et Frank dans la série The Last of Us ?

La fin de l’épisode 3 montre Joel et Ellie s’échappant de la ville fortifiée, mais le spectacle nous ramène dans le temps à travers un long flash-back pour apprendre la nouvelle histoire de Bill et Franck. Ils se retrouvent peu après le déclenchement de la pandémie et officialisent une idylle de 16 ans qui culmine par un suicide mutuel qui a choqué les téléspectateurs. Comment vous est venue l’idée de changer votre histoire ?

Neil Druckmanco-réalisateur du jeu vidéo et co-créateur de la série, a expliqué qu’avec Craig Mazin ils ont cherché à profiter du support de la télévision pour explorer ces personnages, ce qui aurait été difficile dans l’histoire originale. « J’ai travaillé avec Craig sur les premiers épisodes, puis nous avons commencé à parler de celui-ci et de ce que nous pourrions faire avec lui. Et il y avait juste l’idée de faire une pause parce que le dernier épisode était si intense, et nous avons perdu Tess. Et puis nous présentons un contrepoint de, eh bien, nous avons vu ce que vous pouvez perdre et ce que vous êtes prêt à gagner ? »commenta-t-il.

Puis il a expliqué : « Et nous avons également profité d’un support très différent du jeu pour changer de perspective. Nous n’avons pas à rester avec nos deux héros pendant tout le voyage, et nous n’avons pas à rester dans le même temps et Nous pouvions en fait sauter un peu dans le temps. Et cela m’a donné l’occasion de raconter ce genre d’histoire. Alors, quand Craig me l’a complètement présenté, ça a évolué avec le temps, mais c’était surtout là. Et encore une fois, la foi du personnage est à 180 degrés différent de ce qui se passe dans le jeu. C’était si beau et émouvant qu’il a fait mouche en parlant des problèmes et en augmentant les enjeux pour Joel et Ellie d’une manière intéressante. tellement hors piste que je me suis senti complètement à l’aise en disant: « Absolument, faisons-le. C’est une excellente idée. ».

