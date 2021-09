Sam Heughan, l’acteur le mieux payé au monde

Par sauts et bonds, Sam Heughan une place a été ouverte dans l’industrie. Grâce à son rôle de Jamie Fraser dans Étranger atteint une renommée internationale et, par conséquent, est devenu l’un des acteurs les plus recherchés. Et, en plus d’être le protagoniste principal de cette série, l’artiste écossais a déjà un vaste cursus dans sa carrière où il a plusieurs films auxquels il a participé.







Pourtant, au-delà de la quantité de travail qu’il a et de nouveaux projets, y compris sa société de whisky, Sam Heughan fait toujours partie de Étranger. En fait, l’année prochaine, la sixième saison de cette bande sera présentée en première avec le casting, qui arrivera avec seulement six épisodes en même temps que commencera le tournage de la septième édition.

C’est pourquoi tant de travail et de mouvement que l’acteur fait pour faire partie des grands d’Hollywood semble être bien rémunéré. C’est que, Les gens avec de l’argent vient de le cataloguer à la première place du classement des dix acteurs les mieux payés au monde. D’après ce que disent les médias, Heughan a un bénéfice estimé à 96 millions de dollars.

Sam Heughan. Photo : (Getty)



Aussi, selon Les gens avec de l’argent, Sam traîne ce chiffre entre août 2020 et août 2021. Ce budget vous donne un avantage de 60 millions de dollars sur votre concurrent le plus proche. La liste annuelle a été créée sur la base des paiements anticipés, des avantages de participation, des revenus résiduels, des avenants et du travail publicitaire.

Tous ces facteurs que le magazine prend en compte pour créer le classement ont conduit à Sam Heughan être le premier puisqu’il a une valeur nette estimée à 275 millions de dollars. C’est parce qu’il travaille non seulement comme acteur, mais qu’il a aussi son côté commercial puisqu’il possède plusieurs restaurants, une équipe de football américain, sa propre marque de whisky et propose également des lignes de parfums et de vêtements.

Les investissements en actions intelligents et la première place de cette liste sont un retour triomphal pour Heughan. Avant de devenir une célébrité mondiale, l’acteur était sur le point de tout abandonner, mais avec Étranger, sa vie a changé pour toujours.