Scarlett Johansson était la cause de la bromance mettant en vedette Ryan Reynolds et Hugh Jackman

les blagues entre Ryan Reynolds Oui Hugh Jackman Ils ne s’arrêtent pas, même dans les films Dead Pool Oui carcajous Oui Scarlett Johansson est le principal coupable. Savoir pourquoi.

© GettyRyan Reynolds, Scarlett Johansson et Hugh Jackman

Travailler à Hollywood semble être un monde à part dans lequel les stars qui y réussissent se connaissent. Et, malgré le fait qu’il existe des cas de querelles telles que Will Smith et Chris Rock, la plupart d’entre eux sont de grands amis. Tel est le cas de Hugh Jackman Oui Ryan Reynolds, qui joue dans l’une des bromances les plus emblématiques de l’industrie cinématographique. Cela signifie que les acteurs sont de grands amis, ils se considèrent comme des frères et, bien sûr, dignes de faire des blagues entre eux.

Cela fait des années que Ryan Reynolds Oui Hugh Jackman ils montrent leur amour par le biais de blagues et de blagues. Sans aucun doute, les deux savent embêter l’autre, bien que, bien sûr, sans manque de respect. En fait, ils en arrivent au point que les deux ont choisi de se moquer d’eux-mêmes même dans les films de Dead Pool Oui carcajous. Ces insultes que font les acteurs sont avec grâce et style, mais elles ont une raison justifiée.

La première rencontre entre Reynolds et Jackman a eu lieu sur le plateau de X-Men Origins: Wolverineoù Hugh s’était déjà imposé comme ce personnage, tandis que Ryan faisait juste ses débuts en tant que patauger wilson. Mais, l’arrivée de l’interprète de Dead Pool a fait réfléchir le protagoniste carcajous puisqu’à cette époque, le nouvel acteur était marié à l’un de ses meilleurs amis, Scarlett Johansson.

Oui! La raison pour laquelle cette étroite amitié entre Ryan Reynolds et Hugh Jackman a commencé était à cause de Scarlett Johansson, qui à cette époque brillait déjà dans son rôle de Veuve noire. C’est que, lorsque Jackman apprit qu’ils étaient mariés, il prévint Reynolds qu’il le surveillerait : «Scarlett venait d’épouser Ryan. Alors quand il est arrivé sur le plateau, je me suis dit : ‘Hey, tu ferais mieux d’avoir ton meilleur comportement ici mec, parce que je cherche« , était la phrase utilisée par la star des X-Men pour avouer comment son amitié a commencé avec celui qui triomphe maintenant dans Netflix.

En d’autres termes, Hugh est devenu le protecteur de Scarlett sans imaginer que cela déclencherait l’une de ses meilleures amitiés. C’est l’utilisateur de TikTok, @lourtur, qui a partagé cette information et est devenu viral sur le réseau social susmentionné, principalement pour raviver la relation entre Scarlett et Ryan. Bien sûr, il convient de noter que maintenant les acteurs sont séparés, depuis longtemps, mais Jackman est toujours ami avec les deux.

