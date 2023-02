Est-ce que Westworld est sur Netflix ? Où voir la série avec Evan Rachel Wood

in

streaming

Westworld est l’une des séries de science-fiction les plus emblématiques de ces derniers temps, mais HBO Max l’a annulée et retirée de son catalogue. Pouvez-vous le regarder sur Netflix?

© IMDbWestworld

Dans un futur indéterminé, Westworld, l’un des six parcs à thème exploités par Delos Inc., permet aux clients de découvrir le Far West dans un environnement peuplé d’hôtes, des androïdes programmés pour répondre à tous les désirs humains. Les hôtes suivent un ensemble prédéfini de récits imbriqués, mais ont la possibilité de s’écarter de ces récits en fonction des interactions qu’ils ont avec les gens. C’est l’intrigue de la série populaire!

Westworld avait quatre saisons à l’antenne en HBO Max où il a été très bien accueilli par les critiques spécialisés qui lui ont accordé 80% d’acceptation sur le web Tomates pourries tandis que les audiences globales lui donnent un solide 71% même page. C’est alors qu’a été une véritable surprise la décision des dirigeants du service d’annuler la série quitte à la retirer du catalogue de HBO Max.

Le spectacle est le produit des esprits créatifs de Jonathan Nolan et Lisa Joy basé sur le travail de Michael Crichton, auteur de parc jurassique, et a su gagner une base de fans importante. Le casting? Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Aaron Paul, James Marsden, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Angela Sarafyan, Shannon Woodward, Ed Harris et Anthony Hopkins, entre autres.

Westworld Il a su traverser ses quatre saisons avec beaucoup de succès, c’est pourquoi les fans de cette série télévisée ont été surpris lorsqu’il a été annoncé que le dernier épisode de la quatrième fournée d’épisodes diffusés en août 2022 serait le dernier de cette émission qui captivé l’imagination de milliers de personnes réunissant le monde du Far West avec la technologie la plus avancée que l’on puisse imaginer.

Est-ce que Westworld est sur Netflix ?

La réponse à la question si Westworld est présent dans le catalogue de Netflix c’est négatif. À l’heure actuelle, les responsables de cette série ont conclu un accord avec tube et Roku pour que le programme soit rediffusé dans l’une de ces alternatives. Cependant, il est encore temps pour HBO Max accord avec un autre service de streaming à céder Westworld et Netflix pourrait être l’un des candidats. Ce dernier entre dans le domaine de la spéculation !

