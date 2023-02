« Record of Ragnarok »: qui combat Bouddha dans l’anime Netflix

L’anime de « Record of Ragnarok » a surpris le public avec une saison 2 pleine de confrontations inoubliables et avait Shiva comme protagoniste. Maintenant, c’est au tour de Bouddha et beaucoup se demandent qui sera le rival du dieu qui s’est rangé du côté de l’humanité. Shuumatsu pas de manga Valkyrie Il a donné plus de détails sur le parcours du personnage susmentionné dans cette aventure qui signifie la dernière chance pour les êtres humains de ne pas être anéantis.

Bouddha est l’un des personnages les plus particuliers de la fiction, puisqu’il a décidé de se battre en faveur de l’humanité, tournant le dos à Zeus et aux autres dieux. Dans le sixième tour de ragnarokBouddha définira sa position.

Parce que sa décision de sauver les humains est toujours restée à flot, depuis le début, avec divers signes. Le combattant irrévérencieux, en plus, ne veut être sous les ordres de personneet cela inclut Zeusqui lui demande de se battre sans savoir que le Bouddha prendra un autre chemin.

LokiEn plus, c’est lui qui soupçonne depuis avant Bouddha aidait les humains à vaincre les dieux dans des combats, puisque le Völundr ne suffisait pas à blesser une divinité, mais il leur fallait le concept bouddhique Samavadhāna. C’est ainsi que commence la bataille de Bouddha, mais contre Loki ?

ici voir un aperçu des nouveaux chapitres de l’anime:

AVEC QUI BOUDDHA SE COMBAT-IL DANS L’ANIME « RECORD OF RAGNAROK » ?

Dans le manga « Record of Ragnarok »qui sera adapté dans l’anime de NetflixBouddha a pour adversaire zérofuku au sixième tour de Ragnarok. Le dieu combattra aux côtés des humains, à la surprise et au plaisir de l’humanité. Ses pairs, cependant, le renieront pour ce qu’ils considèrent comme une trahison impardonnable.

De cette manière, les sept dieux de la fortune s’unissent à nouveau pour redevenir Zerofuku et ainsi pouvoir combattre Bouddha. Le nouveau personnage reprochera à Buda quelque chose qu’il lui a fait dans le passé, donc ce combat sera sa revanche.

Cependant, Bouddha ne se souviendra pas de Zerofuku et commencera le combat en le frappant d’un coup de pied dans le ventre.. Buda gérera le combat à sa manière, en esquivant les coups de hache de Zerofuku, bien qu’il soit un peu compliqué par la capacité gênante d’Ono No Fuko.

Bouddha, enfin, dans un crossover, frappera Zerofuku au visage, qui tombera inconscient au sol. C’est alors que leurs cornes tombent et commencent à blesser leur ancien porteur. Entrant par sa bouche, Zerofuku se mettra à trembler et deux dragons sortiront de sa poitrine. Quand Bouddha essaiera de vous aider, Zerofuku finira par se transformer en Papiyas ou Hajun et un nouveau combat recommencera.

Buddha sera le sixième combattant de l’humanité dans la partie 2 de « Record of Ragnarok » saison 2 (Photo : Netflix)

QUI GAGNE LE COMBAT ENTRE BOUDDHA ET HAJUN ?

Après avoir vaincu Zerofuku, Bouddha aura un dur combat contre Hajun, également connu sous le nom de Papiyas, qui l’assommera même avec l’une de ses puissantes attaques. Cependant, le dieu doux-aimant finira par vaincre le Roi Démon du Sixième Cielmême s’il finira par être grièvement blessé et sera emmené directement à l’infirmerie après le combat.