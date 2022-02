Scream 6 sera tourné cet été, annonce Paramount

Suite au succès de Pousser un cri dans les cinémas le mois dernier, il était inévitable qu’une autre suite arrive. Maintenant, Paramount et Spyglass Media ont annoncé officiellement que Cri 6 entre en production et tournera cet été, ce qui conduirait probablement à une sortie en 2023. Ayant fait ses débuts en 1996, le Pousser un cri la franchise a vu quatre suites et une série télévisée « de nom seulement » arriver sur les écrans, mais cette année Pousser un cri était le premier film sans le réalisateur Wes Craven et cela a d’abord causé quelques soucis. Cependant, maintenant que Pousser un cri s’est avéré un succès au box-office, il est à toute vapeur sur le prochain film de la franchise.

Le cinquième volet de la série est revenu au titre de Pousser un cri et repris l’histoire une décennie après les événements de Cri 4. Une fois de plus, quelqu’un portant un masque Ghostface commet des meurtres, ce qui conduit au retour des stars de la franchise originale David Arquette, Courteney Cox et Neve Campbell en tant que Dewey, Gale et Sidney respectivement, qui tentent de mettre fin aux meurtres pour de bon. Cependant, maintenant que nous savons qu’une nouvelle suite arrive, il semble que cela n’ait pas tout à fait fonctionné comme prévu pour les habitants de Woodsboro.

Dans une déclaration conjointe, Paramount et Spyglass ont révélé que le sixième film de la Pousser un cri La franchise va officiellement de l’avant et sera à nouveau développée par la même équipe que le succès de cette année. Ils ont dit:

« Nous sommes extrêmement reconnaissants aux fans du monde entier qui ont accueilli notre film avec enthousiasme. Nous avons hâte que le public voie ce que Radio Silence, les scénaristes Jamie & Guy et Project X réservent à notre famille Woodsboro. »

Scream a été configuré comme une rampe de lancement pour plus de films dans la franchise depuis le début





Même avant de sortir en salles en janvier, Scream était considéré par beaucoup comme plus qu’une simple suite, mais était plutôt toujours prévu comme une relance de la franchise avec la ferme intention de la suivre avec plus de films. Lors d’entretiens promotionnels, les stars de la franchise originale ont tenu à préciser qu’elles n’étaient pas seulement heureuses d’être de retour pour le cinquième film, mais qu’elles seraient également prêtes pour un autre retour dans le futur. Neve Campbell est même allée jusqu’à dire qu’elle serait certainement de retour dans un autre film si le scénario l’intéressait.

Les scénaristes de Scream ont précédemment déclaré qu’ils n’avaient pas écrit le film en pensant aux suites, mais le film laissait toujours la voie libre à ses nouveaux personnages pour qu’ils reviennent dans un autre film. Avec le succès du dernier film auprès du public et de la critique, et ayant réussi à gagner plus d’argent que Cri 4, il n’y a jamais eu de doute que Paramount chercherait à tirer parti de leur investissement, et compte tenu de la perte de revenus des deux dernières années, il n’est pas surprenant qu’ils veuillent faire avancer le projet immédiatement alors que la demande publique est toujours forte pour plus Pousser un cri.





