Un constructeur automobile fabriquant des mobiles ? Ce sera le téléphone NIO

Xiaomi veut des voitures. Tesla lance des accessoires pour smartphones… Et voilà que le chinois NIO anticipe le premier rendu de son premier mobile avec Android.

Ici ce n’est pas très connu, mais en Chine NIO est un géant de la mobilité électrique.

NIO menace de lancer son premier smartphone depuis un certain temps maintenant, et que le Le géant chinois de la mobilité électrique est encore atterrir avec leur voiture en dehors de leur pays d’originesur les marchés internationaux où les trois modèles NIO ET5, ET7 et EL7 sont très attendus.

En Europe précisément, les voitures NIO sont déjà vendues, mais uniquement dans certains pays et toujours au compte-gouttes, tandis que le constructeur basé à Hefei poursuit ses projets de faire le croisement de Xiaomi mais à l’enversnous présentant de sa part un smartphone Android qui s’appellera NIO Phone et dont nous avons même sa première image.

Et cela dans un scénario où Xiaomi manque rend de sa première voiture et Tesla nous présente un chargeur sans fil Qi inspiré du camion Cybertruck, avec le sentiment grandissant que les voitures seront très bientôt gadgets avec rouess’ils ne le sont pas déjà.

Donc, grâce aux gars de GizmoChina, nous avons déjà certains des détails les plus importants d’un téléphone NIO qui a été assez critiqué en Chine, car son design est vraiment étrange aussi sans rien proposer de trop nouveau.

Nous partons comme toujours d’un sandwich verre et métalavec des lignes droites, des bords arrondis et un dos qui donne une importance absolue à un énorme module photographique, situé dans un cercle dans le plus pur style du Xiaomi 12S Ultra ou du dernier Honor Magic, bien que dans leur cas sans marques nobles pour les capteurs ni beaucoup plus d’informations sur le matériel.

Non seulement cela, et c’est que NIO Global lui-même a reconnu, selon les mots de son PDG Li Bin, que son premier smartphone Il sera prêt pour le marché la même année 2023répondant à la plus grande baisse de performances en termes de puissance et recherche d’une intégration maximale avec les véhicules NIOrefermant la boucle de l’expérience utilisateur.

Ainsi, on parle de prix qui oscilleraient entre 5 000 et 7 000 yuans, vraiment assez élevés puisqu’on parle de entre 685 et 957 euros en Chinequi augmenterait à coup sûr si ce smartphone quittait le géant du marché asiatique.

Il est difficile de faire des critiques constructives pour l’instant, car Des informations vitales telles que l’écran, le chipset ou la valeur ajoutée n’ont pas été divulguées de matériel et d’écosystème avec lequel NIO fournira son premier téléphone… On verra!

