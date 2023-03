Rennervations, série Disney+ avec Jeremy Renner : date de sortie

La date de première de » vient d’être annoncéeRennervations », une nouvelle série documentaire de Disney+ acteur vedette Jérémy Renner. Selon une nouvelle bande-annonce, l’émission sera présentée en première le 12 avril, avec un total de quatre épisodes.

La mini-série verra Renner voyager à travers le monde pour réutiliser des véhicules gouvernementaux désaffectés afin de répondre aux besoins de chaque communauté. Les lieux que Renner et son équipe parcourent incluent Chicago, Reno, Los Cabos en Basse-Californie, au Mexique et le Rajasthan dans le nord de l’Inde.

Avec la sortie de la bande-annonce de »Rennervations », l’acteur a écrit sur sa page Instagram, »Nous sommes tous si fiers et ravis de la partager enfin avec vous tous ! Je vous aime tous. Je reviens très bientôt. » Parmi les célébrités qui seront invitées dans la série figurent Vanessa Hudgens, Sébastien Yatra, Anil Kapoor et Anthony Mackie.

La série a été enregistrée avant l’accident de Renner dans la neige. Le 1er janvier, il a été rapporté que l’acteur avait subi plusieurs blessures graves, notamment un traumatisme thoracique contondant et plus de 30 fractures, après avoir été heurté par son chasse-neige près de son domicile au Nevada.

Heureusement, il a été transporté par avion au centre médical le plus proche, où il a reçu des soins pendant les deux semaines suivantes. Depuis, il ne cesse de récupérer chez lui et tient ses fans au courant de son état de santé via ses réseaux sociaux.

» Rennervations » ne sera pas la première fois que Renner collabore avec Disney et Disney +, car l’acteur est déjà bien connu pour avoir joué Clint Barton / Hawkeye dans le vaste univers cinématographique Marvel. Renner est apparu pour la première fois en tant que Hawkeye dans » Thor » en 2011, devenant plus tard un membre important des films Avengers.

Il a ensuite joué dans sa première série Disney + en tant que Hawkeye, intitulée à juste titre « Hawkeye », qui a duré six épisodes et s’est terminée en décembre 2021.

» Rennervations » sera présenté en première sur Disney + le 12 avril.