Est-ce que Grogu et Ellie seraient amis ? Pedro Pascal et ce qu’il a dit de ses « enfants » fictifs

Pierre Pascal Il est considéré par beaucoup comme « le père fictif de 2023 ». Son travail en tant que Joel dans « The Last of Us » et Commande dans « The Mandalorian » ont fait de lui l’un des interprètes préférés du public, en montrant son côté plus protecteur avec Ellie (Bella Ramsey) et Grogu, respectivement.

Ainsi, divers utilisateurs des réseaux sociaux soulignent qu’il serait très intéressant de voir l’adolescent de l’adaptation vidéoludique de Le chien méchant déjà « Le garçon» de la franchise « Guerres des étoiles ».

précisément, la l’acteur Pedro Pascal évoquait une possible amitié entre Grogu et Ellie. Voulez-vous en savoir plus? Dans les lignes qui suivent, découvrez ce que la star chilienne de la série a raconté « Le Mandalorien » et « Le dernier d’entre nous ».

EST-CE QUE GROGU ET ELLIE SERONT AMIS ?

Le mercredi 8 mars, Pierre Pascal accordé une interview à Divertissement hebdomadaire. En cela, il a révélé qu’il serait très intéressant de savoir à quel point Ellie grossière coexisterait avec le tendre Grogu.

Ainsi, l’acteur a postulé une théorie sur la proximité des deux personnages : « J’ai l’impression qu’ils marcheraient ensemble vers le coucher du soleil, pour être honnête avec vous (…) Ils seraient les meilleurs amis du monde », avoué.

Il est à noter que la possibilité de voir ces personnages interagir est lointaine, puisqu’ils appartiennent à des producteurs différents. Cependant, nous ne doutons pas que l’artiste fera quelques références à la paire dans leurs réseaux ou lors de prochaines apparitions publiques.

Pedro Pascal a évoqué la possibilité de réunir Ellie et Grogu (Photo : AFP)

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET L’UNION POSSIBLE ENTRE GROGU ET ELLIE

A travers les plateformes numériques, les utilisateurs spéculent déjà sur l’union entre Élie et Grogu. Ensuite, nous vous montrons quelques-uns des mèmes particuliers publiés par les internautes.

Joel, Ellie et Grogu dans l’univers de la série « The Last Of Us » (Photo : @pascalarchive / Twitter)

La comparaison entre deux moments cruciaux de « The Mandalorian » et « The Last Of Us » (Photo : @NewRockstars / Twitter)

Grogu envahit l’image promotionnelle de « The Last Of Us » (Photo : @Galactic_Chef / Twitter) / Twitter)

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » ?

« Le dernier d’entre nous » Il est sorti le dimanche 15 janvier 2023. Depuis, vous pouvez voir chaque nouveau chapitre sur la plateforme de streaming HBO Max.

COMMENT VOIR « LE MANDALORIEN » ?

la troisième saison de « Le Mandalorien 3 » Il est disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Disney Plus. En ce sens, vous ne pouvez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.